به گزارش خبرنگار مهر، فضل الله اتابک صبح شنبه به مناسبت هفته سالمندان در نشستی با خبرنگاران اظهار داشت: هم اکنون همه استانهای کشور دارای شورای سالمندان هستند اما از یکسال گذشته تاکنون هرچه تلاش کردیم موفق به تشکیل این شورا نشدیم.

وی تشکیل شورای سالمندان در راستای توجه به مشکلات این قشر را ضروری دانست و بیان کرد: هم اکنون 29هزار و 555سالمند در این استان وجود دارد که بیش از 2.1درصد جمعیت استان را شامل می شود.

اتابک افزود: از این تعداد بیش از 13 هزار نفر زن و بیش از 16 هزار نفر مرد هستند.

وی بیان داشت: این استان یکی از استانهای دارای کمترین جمعیت سالمند در کشور است اما این آمار سال به سال افزایش می یابد.

کهگیلویه و بویراحمد اماکن مخصوص سالمندان ندارد

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، عمده ترین مشکلات سالمندان استان را نبود اماکن ویژه این افراد عنوان کرد و گفت: شهرهای این استان فاقد پارکهای مخصوص سالمندان هستند.

مدیرکل بهزیستی استان به عدم مناسب سازی اماکن عمومی و پارکها برای استفاده این افراد اشاره کرد و بیان داشت: خدمات شهری در این استان نسبت به جمعیت سالمندان بسیار کم است.

وی همچنین اجاره ای بودن اماکن نگهداری سالمندان در این استان را یکی دیگر از مشکلات برشمرد و افزود: این خانه ها اغلب فرسوده هستند و هیچ تسهیلاتی هم در اختیار آنها قرار نمی گیرد.

وی اضافه کرد: در مناطق روستایی هم به علت پراکندگی و سخت گذر بودن روستاها، امکان خدمات دهی مطلوب وجود ندارد.

اتابک فرهنگسازی در زمینه حمایت از سالمندان را ضروری دانست و گفت: همه باید برای کمک به سالمندان تلاش کنند و در این راه سازمان بهزیستی را یاری نمایند.

مدیرکل بهزیستی استان در ادامه یادآور شد: هم اکنون دو مرکز شبانه روزی نگهداری در یاسوج و دو مرکز ویزیت در منزل در یاسوج و سی سخت به سالمندان استان خدمات رسانی می کنند.

وی تاکید کرد: تلاش می کنیم مراکز ویزیت در منزل را در شهرهای گچساران و دهدشت نیز راه اندازی کنیم.

اتابک همچنین به برنامه های این هفته اشاره کرد و گفت: ارتقای تکریم سالمندان، ویزیت رایگان، بازدید از مراکز نگهداری سالمندان، تشویق سالمندان به ورزش از طریق برگزاری همایش پیاده روی از برنامه های هفته سالمندان است.