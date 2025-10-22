  1. ورزش
کاپیتان استقلال: مسیر سختی برای داریم اما برای صعود خواهیم جنگید

کاپیتان استقلال: مسیر سختی برای داریم اما برای صعود خواهیم جنگید

کاپیتان تیم فوتبال استقلال تاکید کرد که تیمش کار سختی برای صعود به مرحله بعدی لیگ قهرمانان آسیا دارد اما برای رسیدن به این مهم خواهند جنگید.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال استقلال ایران و الوحدات اردن در هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا از ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه امروز چهارشنبه با قضاوت داوران عربستانی در ورزشگاه شهدای شهر قدس به مصاف هم رفتند که این دیدار با برتری ۲ بر صفر آبی پوشان به پایان رسید. منیر الحدادی (۱۰) و یاسر آسانی (۴۴) برای استقلال گلزنی کردند.

صالح حردانی بعد از این پیروزی گفت: حریف تیم خوبی بود اما ما با حمایت هواداران توانستیم سه امتیاز را بگیریم.

وی در مورد میزان شانس استقلال برای رسیدن به مرحله بعدی لیگ قهرمانان آسیا گفت: مسیر سختی داریم اما امیدواریم بتوانیم به این مهم دست پیدا کنیم.

صالح حردانی تاکید کرد: ما استقلال هستیم و تمام تلاشمان را خواهیم کرد تا بتوانیم از این مرحله صعود کنیم. بازیکنان خوبی در اختیار داریم و تلاش خواهیم کرد باعث خوشحالی هواداران شویم.

