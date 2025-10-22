کاپیتان استقلال: مسیر سختی برای داریم اما برای صعود خواهیم جنگید

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال استقلال ایران و الوحدات اردن در هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا از ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه امروز چهارشنبه با قضاوت داوران عربستانی در ورزشگاه شهدای شهر قدس به مصاف هم رفتند که این دیدار با برتری ۲ بر صفر آبی پوشان به پایان رسید. منیر الحدادی (۱۰) و یاسر آسانی (۴۴) برای استقلال گلزنی کردند.

صالح حردانی بعد از این پیروزی گفت: حریف تیم خوبی بود اما ما با حمایت هواداران توانستیم سه امتیاز را بگیریم.

وی در مورد میزان شانس استقلال برای رسیدن به مرحله بعدی لیگ قهرمانان آسیا گفت: مسیر سختی داریم اما امیدواریم بتوانیم به این مهم دست پیدا کنیم.

صالح حردانی تاکید کرد: ما استقلال هستیم و تمام تلاشمان را خواهیم کرد تا بتوانیم از این مرحله صعود کنیم. بازیکنان خوبی در اختیار داریم و تلاش خواهیم کرد باعث خوشحالی هواداران شویم.