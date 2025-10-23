احتمال محرومیت دو جلسه ای وینگر استقلال در بازی های آسیایی

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کوشکی، وینگر تیم فوتبال استقلال که در دیدار مقابل الوحدات اردن از هفته سوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ با کارت قرمز مستقیم از زمین بازی اخراج شد، به احتمال زیاد از سوی کمیته انضباطی کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) با دو جلسه محرومیت مواجه خواهد شد.

کوشکی در جریان مسابقه با بازیکن حریف درگیر شد و همین موضوع باعث شد داور او را مستقیماً از زمین بازی اخراج کند. بر اساس آئین‌نامه انضباطی AFC، در چنین شرایطی معمولاً بازیکن خاطی علاوه بر محرومیت خودکار یک جلسه‌ای، با افزایش مدت محرومیت نیز روبه‌رو می‌شود.

به این ترتیب، وینگر استقلال دیدار برگشت مقابل الوحدات اردن در تاریخ ۱۴ آبان و دیدار برابر الوصل امارات در تاریخ ۵ آذر را از دست خواهد داد.

با توجه به کمبود بازیکن در پست وینگر چپ، احتمال دارد موسی جنپو در این دو مسابقه به‌عنوان بازیکن ثابت به میدان برود. همچنین این امکان وجود دارد که ابوالفضل جلالی یک خط جلوتر بازی کرده و در نقش وینگر برای استقلال به میدان برود.