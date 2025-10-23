نقش ساپینتو در موفقیت استقلال؛ بازیکن برتر شایسته حضور در ترکیب است

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال ایران در چارچوب هفته سوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲، شامگاه چهارشنبه ۳۰ مهرماه و در ورزشگاه شهدای شهر قدس، میزبان تیم الوحدات اردن بود. شاگردان ریکاردو ساپینتو در این دیدار با ارائه نمایشی منسجم و برتر موفق شدند میهمان خود را با نتیجه ۲ بر صفر شکست دهند و دومین پیروزی متوالی خود را در این رقابت‌ها جشن بگیرند.

آبی‌پوشان پایتخت که در بازی قبلی خود نیز به پیروزی رسیده بودند، با این نتیجه روند رو به رشدشان را ادامه دادند و امیدهایشان برای صعود به مرحله حذفی را بیش از پیش افزایش دادند. در این مسابقه، استقلال با کنترل جریان بازی در بیشتر دقایق و خلق چند موقعیت خطرناک، توانست در نیمه دوم کار را تمام کند و سه امتیاز ارزشمند را به حساب خود واریز نماید.

هواداران استقلال نیز نقش پررنگی در این موفقیت داشتند. آن‌ها از لحظه آغاز بازی تا سوت پایان، به‌صورت یکپارچه بازیکنان و سرمربی تیم‌شان را تشویق کردند و نشان دادند که از عملکرد و شرایط فعلی تیم رضایت دارند. فضای ورزشگاه شهدای شهر قدس در طول بازی کاملاً آبی بود و تشویق‌های هواداران بارها در ورزشگاه طنین‌انداز شد.

در جدول رده‌بندی گروه A لیگ قهرمانان آسیا ۲، تیم الوصل امارات با ۹ امتیاز صدرنشین است و تیم‌های المحرق بحرین و استقلال ایران به ترتیب با ۶ و ۳ امتیاز در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند. الوحدات اردن نیز بدون کسب امتیاز، در انتهای جدول جای گرفته است. با توجه به شرایط فعلی گروه، استقلال در صورت پیروزی در دیدار آینده می‌تواند جایگاه خود را در جدول بهبود بخشد و شانس خود را برای صعود به جمع مدعیان مرحله بعد افزایش دهد.

ساپینتو تیم را جوان کرده است

محمد نوری کارشناس فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با عملکرد استقلال اظهار داشت: استقلال روند رو به رشد خود را ادامه داد و باید از هواداران تشکر کرد که در این مدت صبوری نشان دادند. ساپینتو تیم را جوان کرده و با پایین آمدن میانگین سنی بازیکنان، به جوان‌ها اعتماد کرده و به آن‌ها میدان داده است. به هر حال وقتی بازیکنان خارجی تیم مانند حدادی و رستم آشورماتوف به هماهنگی لازم با سایر نفرات رسیدند، شرایط استقلال بسیار بهتر شد. خدا را شکر بازیکنان در بازی اخیر عالی بودند و هماهنگی خوبی میان آن‌ها به وجود آمده است.

وی افزود: اعتمادی که ساپینتو به بازیکنان جوان کرده، جواب داده و نتایج نشان می‌دهد که استقلال به مرور شرایط بهتری پیدا می‌کند. بازیکنان عملکرد بسیار خوبی داشتند و این تیم روزبه‌روز هماهنگ‌تر می‌شود.

نوری درباره نیمکت‌نشینی بازیکنانی مانند رامین رضائیان، ابوالفضل جلالی، آرمین سهرابیان و آنتونیو آدان گفت: به نظر من ساپینتو حدود ۹۵ درصد ترکیب اصلی خود را پیدا کرده است. استقلال در دو بازی اخیر با ترکیبی نسبتاً ثابت به میدان رفته و این موضوع به ثبات تاکتیکی تیم کمک کرده است. فوتبال حرفه‌ای است و در این سطح هر بازیکنی که آماده‌تر باشد، بازی می‌کند. فرقی نمی‌کند چه کسی در زمین باشد؛ مهم این است که بازیکن با تمام وجود بجنگد و به تیم کمک کند.

بازیکنی که برتر باشد باید در ترکیب قرار گیرد

پیشکسوت استقلال تصریح کرد: در گذشته نیز بازیکنانی مانند رامین رضائیان جای نفراتی چون خسرو حیدری را گرفتند و امروز نوبت دیگران است. فوتبال بی‌رحم است و بازیکنی که بهتر بازی کند، حقش است در ترکیب قرار بگیرد. البته در جشن پیروزی اخیر، برخی بازیکنان در شادی تیمی حضور نداشتند که این رفتار درست نیست. وقتی تیم برنده می‌شود، همه باید در شادی شریک باشند؛ همان‌طور که در شکست‌ها نیز همه سهیم هستند.

الحدادی با عملکرد خود جواب منتقدان را داد

وی ادامه داد: خط دفاعی استقلال نسبت به گذشته بهتر شده و تیم توانسته تا حدی مدیریت دفاعی خود را تقویت کند. من بارها گفته‌ام که منیر حدادی بازیکنی است که می‌تواند به تیم کمک زیادی کند و حضور او در ترکیب تأثیر مثبتی داشته است. برخی منتقدان می‌گفتند سن او بالا رفته، اما عملکردش نشان داد که این انتقادها وارد نیست و او تأثیرگذار است. استقلال اکنون روند بسیار خوبی دارد و باید قدر بازیکنانش را بداند.

عملکرد سحرخیزان رضایت کننده است

وی درباره عملکرد مهاجمان استقلال اظهار داشت: بازیکنانی مثل سعید سحرخیزان عملکرد بسیار خوبی دارند. او توانسته آزادی و نازون را نیمکت‌نشین کند و تنها یک گل با موفقیت کامل فاصله دارد. بازیکنی است که استارت‌های خوبی می‌زند، از عمق اضافه می‌شود و در مجموع شرایط بسیار مطلوبی دارد. دیگر بازیکنان مانند گودرزی نیز در فرم خوبی هستند و همه اعضای تیم با انگیزه بالا کار می‌کنند. باید به این تیم اعتماد کرد، به بازیکنان روحیه داد و از آن‌ها حمایت نمود.

کوشکی بی تجربگی کرد

پیشکسوت استقلال در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره حرکت علیرضا کوشکی در دقایق پایانی بازی گفت: او یکی از بهترین بازیکنان استقلال در هفته‌های اخیر است و از نظر فنی درخشش قابل‌توجهی داشته، اما در آن صحنه بی‌تجربگی کرد. تیم وقتی دو بر صفر جلو است، نیازی به چنین حرکاتی ندارد. البته به او تذکر داده و روحیه‌اش حفظ شد، اما باید یاد بگیرد که در چنین شرایطی آرامش خود را حفظ کند. با این حال، او یکی از مهره‌های کلیدی استقلال است و در ادامه راه تیم به او نیاز دارد.

محمد نوری در پایان گفت: تیم استقلال در حال حاضر شرایط خوبی دارد و اگر حمایت هواداران ادامه داشته باشد، می‌تواند در بازی‌های آینده نیز نتایج بهتری کسب کند. بازیکنان با انگیزه و هماهنگ هستند و باید به آن‌ها ایمان داشت.