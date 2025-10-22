تشویق منظم هواداران استقلال پس از برد شبانه آسیایی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال امشب مقابل الوحدات اردن به پیروزی دو بر صفر رسید تا شاگردان ریکاردو ساپینتو در پایان هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا ۲ به اولین پیروزی خود برسند.

همین امر باعث شد تا تماشاگران استقلالی حاضر در ورزشگاه شهرقدس، در پایان این دیدار به تشویق بی امان بازیکنان و کادرفنی خود بپردازند و نشان دهند روزهای نه چندان دور پر از شکست و تساوی خود را فراموش کردند.

بازیکنان استقلال نی ز با پایان مسابقه سمت هواداران رفتند و بابت تشویق‌ها از انها قدردانی کردند. همچنین آبی پوشان با خسته نباشید به بازیکنان الوحدات اردن، آنها را از روی زمین بلند کردند و با همدیگر راهی رختکن شدند.