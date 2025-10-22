  1. ورزش
تشویق منظم هواداران استقلال پس از برد شبانه آسیایی

تماشاگران حاضر در ورزشگاه شهدای قدس رضایت خود از عملکرد شاگردان ریکاردو ساپینتو را با تشویق های بی امان نشان دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال امشب مقابل الوحدات اردن به پیروزی دو بر صفر رسید تا شاگردان ریکاردو ساپینتو در پایان هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا ۲ به اولین پیروزی خود برسند.

همین امر باعث شد تا تماشاگران استقلالی حاضر در ورزشگاه شهرقدس، در پایان این دیدار به تشویق بی امان بازیکنان و کادرفنی خود بپردازند و نشان دهند روزهای نه چندان دور پر از شکست و تساوی خود را فراموش کردند.

بازیکنان استقلال نی ز با پایان مسابقه سمت هواداران رفتند و بابت تشویق‌ها از انها قدردانی کردند. همچنین آبی پوشان با خسته نباشید به بازیکنان الوحدات اردن، آنها را از روی زمین بلند کردند و با همدیگر راهی رختکن شدند.

بهنام روان پاک

