بسته خبری شبانه ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان

زاهدان - در بسته خبری امشب سیستان و بلوچستان به مهمترین رخدادهای این استان در تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴ می پردازیم.

دشتی زاده: اختتامیه جشنواره رسانهای ابوذر دی ماه برگزار می شود

سردار شجاعی: ۴ فروند لنج صیادی حامل سوخت قاچاق در چابهار توقیف شد

امام جمعه زاهدان:مدیران با پیگیری جدی و حضور میدانی کارها را پیش ببرند

کشت ۳۰ هکتار پاپایا در سرباز؛ میوه ای سودآور در مناطق گرمسیری
