سردار شجاعی: ۴ فروند لنج صیادی حامل سوخت قاچاق در چابهار توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رضا شجاعی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در راستای مبارزه با قاچاق کالا و فرآورده‌های سوختی، مرزبانان استان سیستان و بلوچستان با تشدید اقدامات کنترلی علیه قاچاقچیان موفق شدند مقادیر قابل توجهی فرآورده‌های سوختی را کشف کنند.

فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان در ادامه با اشاره به اجرای مأموریت موفقیت‌آمیز توسط مرزبانان اظهار داشت: مأموران در یک عملیات مقتدرانه موفق شدند، توقیف ۴ فروند لنج صیادی، مقدار ۷۹ هزار ۸۵۰ لیتر سوخت قاچاق را کشف کنند.

وی افزود: برابر با اعلام کارشناسان، ارزش این محموله کشف شده پنجاه و دو میلیارد و ۳۵۰ میلیون ریال برآورد شده است.