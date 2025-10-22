سردار شجاعی: ۴ فروند لنج صیادی حامل سوخت قاچاق در چابهار توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رضا شجاعی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در راستای مبارزه با قاچاق کالا و فرآوردههای سوختی، مرزبانان استان سیستان و بلوچستان با تشدید اقدامات کنترلی علیه قاچاقچیان موفق شدند مقادیر قابل توجهی فرآوردههای سوختی را کشف کنند.
فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان در ادامه با اشاره به اجرای مأموریت موفقیتآمیز توسط مرزبانان اظهار داشت: مأموران در یک عملیات مقتدرانه موفق شدند، توقیف ۴ فروند لنج صیادی، مقدار ۷۹ هزار ۸۵۰ لیتر سوخت قاچاق را کشف کنند.
وی افزود: برابر با اعلام کارشناسان، ارزش این محموله کشف شده پنجاه و دو میلیارد و ۳۵۰ میلیون ریال برآورد شده است.
نظر شما