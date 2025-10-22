به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم، در دیدار با «جی. دی. ونس» معاون رئیس‌جمهوری آمریکا، ورود نیروهای ترکیه به نوار غزه را «خط قرمز» برای تل‌آویو دانست.

بر اساس این گزارش، گفت‌وگوی دو طرف به بررسی نام چند کشور پرداخت که ممکن است در چارچوب تمهیدات لازم مربوط به «مدیریت جایگزین [حماس]» در غزه و آینده حکمرانی در این منطقه مشارکت داشته باشند.

نتانیاهو در این دیدار همچنین به انتشار تصاویری در روزهای اخیر اشاره کرده و مدعی شد پرچم‌های ترکیه که در مرکز غزه مشاهده شده‌اند، متعلق به اتباع ترکیه نیست، بلکه فلسطینی‌هایی آن‌ها را برافراشته‌اند که تحت حمایت یک نهاد خیریه ترک در این منطقه فعالیت می‌کنند.