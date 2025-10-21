استقرار گسترده نیروهای نظامی در غرب ونزوئلا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «ولادمیر پادرینو لوپز» وزیر دفاع ونزوئلا گفت که بیش از ۲۰۰۰۰ نیروی نظامی در غرب این کشور مستقر و در حال انجام وظایف خود هستند.

وی افزود: مردم ونزوئلا در صلح زندگی می‌کنند ولی از تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه کشورشان رنج می‌برند.

دولت ترامپ روز چهارشنبه هفته گذشته عملیات مخفی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) در ونزوئلا را مجاز اعلام کرد و بر این اساس سیا می‌تواند عملیات‌های مرگباری را چه به طور مستقل و چه با همکاری ارتش انجام دهد.

به نوشته این روزنامه، ارتش آمریکا گزینه‌هایی را برای بررسی توسط ترامپ آماده کرده که انجام حملات احتمالی در داخل ونزوئلا از جمله این گزینه‌ها است.

ترامپ عصر سه شنبه هفته گذشته با انتشار پستی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال گفت که با دستور او نیروهای نظامی آمریکا به یک شناور در سواحل ونزوئلا حمله کرده است که بر اثر آن ۶ نفر کشته شدند.

رئیس‌جمهور آمریکا مدعی شد که این شناور در حال حمل قاچاق مواد مخدر بود.

از ماه سپتامبر گذشته تاکنون آمریکا پنج بار به قایق‌های ونزوئلایی به بهانه حمل مواد مخدر حمله کرده است.