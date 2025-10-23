صالح: نیروهای مسلح به عنوان حافظان امنیت مسئولیت سنگینی دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ دوم جعفر صالح روز پنجشنبه در دیدار با امیر سرتیپ دوم محمد مسرور فرمانده یگان ویژه استان آذربایجان شرقی گفت: ما نیروهای مسلح به عنوان حافظان امنیت جمهوری اسلامی مسئولیت سنگینی در قبال مردم و کشور عزیزمان داریم و باید همواره برای دفاع از ملت و سرزمینمان در بالاترین سطح از آمادگی دفاعی باشیم.

وی با بیان اینکه تعامل و همکاری نزدیک یگان‌های نظامی و امنیتی می‌تواند نقش بسزایی در شناسایی و خنثی سازی هرگونه تهدید را داشته باشد گفت: تأمین امنیت و آرامش کشور از وظایف لاینفک نیروهای مسلح بوده و این امر با تلاش‌های شبانه روزی واحدهای نظامی، امنیتی و انتظامی بجد دنبال می‌شود.

امیر سرتیپ دوم صالح تاکید کرد: پدافند هوایی به عنوان خط اول دفاعی در برابر تهدیدات هوایی بیش از پیش با همکاری و هم افزایی سایر ارگان‌ها گام‌های خوب و درخور شایسته‌ای در جهت تقویت و ارتقای امنیت هوایی کشور بر خواهد داشت.