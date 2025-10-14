پرورش: امروز افکار عمومی دنیا علیه رژیم صهیونیستی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حسن پرورش روز سه‌شنبه در نشست با مسئولین سیاسی نیروهای مسلح استان آذربایجان شرقی با بیان اینکه نظام سلطه بدنبال صلح تحمیلی علیه جمهوری اسلامی است اظهار کرد: استکبار جهانی که نتوانست با جنگ تحمیلی به اهدافش برسد امروز با بیان مذاکره و عملیات روانی و رسانه‌ای خود بدنبال محقق کردن اهداف خودش است.

وی با اشاره به اینکه دشمنان سعی کردند با فعال کردن مکانیسم ماشه فضای جامعه ایران اسلامی را ملتهب و آن را به سمت آشوب خیابانی بکشانند گفت: ما شاهد یک جنگ ترکیبی چندوجهی هستیم که با جنگ‌های مختلفی که در سراسر جهان رخ می‌دهد تفاوت‌های زیادی دارد.

حجت الاسلام پرورش تاکید کرد: رژیم صهیونیستی به هیچکدام اهداف از پیش تعیین شده خود در جنگ با حماس دست نیافت با وجود آنکه چند هزار نفر از کودکان و زنان مظلوم و بی دفاع غزه را با قساوت تمام به شهادت رساند.

معاون سیاسی نیروی پدافندهوایی ارتش در ادامه به راهپیمایی و تظاهراتی که علیه رژیم صهیونیستی در حال انجام است اشاره و تصریح کرد: امروز افکار عمومی دنیا علیه رژیم صهیونیستی شده است با وجود آنکه ابر رسانه‌های جهان در اختیار این رژیم غاصب هست.

وی با بیان اینکه تظاهراتی که علیه این رژیم منحوس در سراسر جهان شروع شده است آنها را به شدت تحت تأثیر قرار داده است گفت: این از سنت‌های الهی است که همیشه حق نمایان و باطل رفتنی بوده است که الحمدالله امروز هم حقیقت و مظلومیت مردم فلسطین و غزه بر جهانیان به اثبات رسید.

حجت الاسلام پرورش در پایان خاطرنشان کرد: مجموعه فکری و رویکرد رهبرمعظم انقلاب باید راهبرد و چراغ راه ما در همه بحران‌ها و مشکلات باشد.