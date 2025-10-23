توقیف ۲۵ دستگاه موتورسیکلت در میامی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید مهدی موسوی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه به میزبانی ستاد فرماندهی انتظامی شهرستان میامی از اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی با توقیف ۲۵ دستگاه موتورسیکلت متخلف خبر داد.

وی درباره اهداف طرح افزود: مأموران انتظامی و پلیس راهور میامی برای ارتقا امنیت اجتماعی در میامی طرح برخورد با وسایل نقلیه متخلف را به مرحله اجرا گذاشتند.

فرمانده انتظامی میامی گفت: در این رابطه ۲۵ دستگاه موتورسیکلت متخلف که برای شهروندان ایجاد مزاحمت و رفتارهای پرخطر داشتند توقیف و ضمن انتقال به پارکینگ، ۴۰ دستگاه وسیله نقلیه متخلف اعمال قانون شد.

موسوی به رانندگان توصیه کرد: رعایت قوانین و مقررات رانندگی از اهمیت بالایی برخوردار است و پلیس راهور در این زمینه با قاطعیت با تخلفات برخورد می‌کند و امیدواریم با همکاری شما رانندگان شاهد کاهش حوادث رانندگی در سطح شهر باشیم.