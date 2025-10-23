به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه، امروز یکم آبان‌ماه ۱۴۰۴، ایستگاه‌های مترو شهرری و جوانمرد قصاب در خط یک متروی تهران وارد بیست و سومین سال فعالیت خود شدند و ایستگاه ورزشگاه آزادی در خط پنج نیز پانزدهمین سال آغاز بهره‌برداری خود را پشت سر گذاشت.

ایستگاه مترو شهرری

ایستگاه شهرری در تاریخ یکم آبان‌ماه ۱۳۸۱ به بهره‌برداری رسید و اکنون ۲۳ سال از آغاز فعالیت آن می‌گذرد.این ایستگاه با مساحت کلی ۴ هزار و ۲۹۰ مترمربع از ایستگاه‌های روزمینی متروی تهران است که در میدان شهرری، خیابان فرمانداری قرار دارد. در حال حاضر، ایستگاه دارای یک ورودی فعال، دو دستگاه آسانسور، شش گیت ورودی و چهار خروجی است و به‌طور میانگین روزانه ۵۰ هزار مسافر را جابه‌جا می‌کند.از دیگر امکانات ایستگاه می‌توان به رمپ ویژه معلولان و جانبازان، پارکینگ و سرویس بهداشتی عمومی اشاره کرد.

وجود پایانه تاکسی و اتوبوس در مقابل ایستگاه نیز دسترسی مسافران به سایر نقاط شهر را تسهیل می‌کند.مراکز مهم پیرامون ایستگاه شامل حرم حضرت عبدالعظیم (ع)، بیمارستان شهدای هفتم تیر، دادگستری شهرری و فرماندهی پلیس مترو است.

ایستگاه مترو جوانمرد قصاب

ایستگاه جوانمرد قصاب نیز در تاریخ یکم آبان‌ماه ۱۳۸۱ افتتاح شد و امروز وارد بیست و سومین سال فعالیت خود می‌شود.این ایستگاه با مساحت کلی ۱۸ هزار و ۷۹۶ مترمربع از ایستگاه‌های روزمینی خط یک مترو است که در بلوار دستواره جنوبی، بین میدان‌های مادر و نماز واقع شده است. در حال حاضر، ایستگاه دارای یک ورودی فعال، دو دستگاه پله‌برقی، چهار دستگاه آسانسور، چهار گیت ورودی و چهار خروجی است و روزانه به‌طور میانگین ۴۰ هزار مسافر را جابه‌جا می‌کند.

امکانات ایستگاه شامل رمپ ویژه معلولان و جانبازان، پارکینگ، سرویس بهداشتی عمومی و پایانه تاکسی و اتوبوس است که دسترسی به سایر نقاط شهر را آسان می‌کند.مراکز شاخص اطراف ایستگاه عبارت‌اند از آرامگاه جوانمرد قصاب، فروشگاه نجم خاورمیانه، فرهنگسرای ولاء، بوستان مادر و شهربازی خانواده.



ایستگاه مترو ورزشگاه آزادی

ایستگاه ورزشگاه آزادی در تاریخ یکم آبان‌ماه ۱۳۸۹ به بهره‌برداری رسید و امروز وارد پانزدهمین سال فعالیت خود شده است. این ایستگاه با ۸ هزار و ۸۸۵ مترمربع فضای سرپوشیده و ۱۲ هزار و ۱۵ مترمربع فضای باز، در بلوار دهکده و ضلع شرقی استادیوم آزادی قرار دارد. در حال حاضر، ایستگاه دارای دو ورودی فعال، چهار دستگاه پله‌برقی، چهار دستگاه آسانسور، نه گیت ورودی و پنج خروجی است و روزانه به‌طور میانگین ۱۱ هزار و ۱۰۰ مسافر را جابه‌جا می‌کند.

از امکانات ایستگاه می‌توان به رمپ ویژه معلولان و جانبازان، پارکینگ و سرویس بهداشتی عمومی اشاره کرد. همچنین پایانه تاکسی و اتوبوس مستقر در مقابل ایستگاه، دسترسی مسافران به سایر مناطق شهر را تسهیل کرده است. از مراکز مهم اطراف این ایستگاه می‌توان به مجموعه ورزشی آزادی و پارک ارم اشاره کرد.