به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی و امور بین‌الملل معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران اعلام کرد: ضمن تسلیت ایام اربعین حسینی؛ به اطلاع شهروندان شهر تهران می‌رسانیم جزئیات تمهیدات ترافیکی و حمل و نقلی برای رفاه حال شرکت کنندگان در مراسم اربعین حسینی (پیاده‌روی جاماندگان اربعین) در روز پنج‌شنبه ۲۳ مردادماه به شرح زیر است:

خدمات شرکت بهره‌برداری مترو

مترو تهران از ساعت ۵ صبح روز پنج‌شنبه ۲۳ مرداد، آماده ارائه خدمات به شرکت‌کنندگان در مراسم جاماندگان اربعین خواهد بود.

با توجه به پیش‌بینی افزایش حجم مسافران در این روز، خدمات‌رسانی در خطوط یک و ۶ از ابتدای شروع به کار به‌صورت رایگان انجام می‌شود.

خدمات شرکت واحد اتوبوسرانی تهران

برای رفاه حال شهروندان، این شرکت حد فاصل مبادی و مقاصد ذیل، پس از پایان مراسم نسبت به ارائه خدمات حمل و نقل به شرکت کنندگان در این مراسم اقدام خواهد کرد:

مبادی اصلی استقرار ناوگان:

۱- پارکینگ فرمانداری

۲- خیابان شهید کریمی (محور چشمه علی تا متروی جوانمرد قصاب)

۳- سه‌راه ورامین

۴- تقاطع فرزانه

۵- خیابان کریمیان (میدان هادی ساعی)

۶- محور بی‌لغوش

۷- خیابان آستانه

۸- خیابان پروین اعتصامی

۹- خیابان کمیل

۱۰- خیابان سلمان فارسی

۱۱- زمان‌آباد

۱۲- خیابان مدرس

مقاصد سرویس‌دهی:

۱- کیانشهر

۲- فدائیان اسلام

۳- ایستگاه متروی جوانمرد قصاب

۴- میدان خراسان

۵- پایانه خاوران

۶- میدان شهدا

۷- کهریزک

۸- باقرشهر

۹- میدان آزادی

۱۰- تهرانپارس

۱۱- یافت‌آباد

۱۲- شادآباد

۱۳- میدان نبوت

۱۴- نازی‌آباد

۱۵- میدان انقلاب

۱۶- ایستگاه متروی دولت‌آباد

۱۷- ایستگاه متروی شهر ری

خدمات شرکت واحد اتوبوسرانی تهران تا انتقال آخرین شرکت کننده در این مراسم، ادامه خواهد داشت.

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران

خدمات رسانی از ساعت ۴ صبح روز پنجشنبه ۲۳ مرداد ماه تا پایان مراسم، با انجام سرویس‌رسانی کامل در خطوط منتهی به مسیرهای راهپیمایی در سطح شهر تهران، ایجاد تسهیلات سرویس‌رسانی برای حضور شهروندان (زائرین) و ایجاد تسهیلات سرویس‌رسانی رایگان به آن‌ها، در ۷ محور و با بهره‌گیری از ۲۰۰ دستگاه خودرو تاکسی ون به مرحله اجرا در می‌آید.

خطوط منتهی به مسیر راهپیمایی در ۷ محور شامل مسیرهای ذیل جهت خدمت رسانی به جاماندگان اربعین حسینی پیش‌بینی شده است:

محور شماره یک: میدان حرم-مترو شهرری

محور شماره دو: تقاطع فداییان اسلام-امام حسین (ع) تامتروجوانمردقصاب

محور شماره سه: تقاطع فداییان اسلام-بزرگراه شهید کریمی تا مترو جوانمرد قصاب

محور شماره چهار: میدان مدرس (ضلع غرب حرم) -مترو شهرری

محور شماره پنج: تقاطع فداییان اسلام-شهیدغیبی تا مترو جوانمرد قصاب

محور شماره شش: تقاطع فداییان اسلام-شهیدپیرابنده (ابریشم) تا مترو علی آباد

محور شماره هفت: تقاطع فداییان اسلام-بعثت تا مترو پایانه جنوب

محور شماره هشت: میدان سلمان فارسی و امام هادی (ع) تاایستگاه راه آهن

لازم به ذکر است؛ خدمات ناوگان حمل و نقل از ساعات آغازین صبح شروع و تا پایان مراسم روز پنج‌شنبه ۲۳ مرداد ادامه خواهد داشت.