ضمن تسلیت ایام اربعین حسینی؛ به اطلاع شهروندان شهر تهران میرسانیم جزئیات تمهیدات ترافیکی و حمل و نقلی برای رفاه حال شرکت کنندگان در مراسم اربعین حسینی (پیادهروی جاماندگان اربعین) در روز پنجشنبه ۲۳ مردادماه به شرح زیر است:
خدمات شرکت بهرهبرداری مترو
مترو تهران از ساعت ۵ صبح روز پنجشنبه ۲۳ مرداد، آماده ارائه خدمات به شرکتکنندگان در مراسم جاماندگان اربعین خواهد بود.
با توجه به پیشبینی افزایش حجم مسافران در این روز، خدماترسانی در خطوط یک و ۶ از ابتدای شروع به کار بهصورت رایگان انجام میشود.
خدمات شرکت واحد اتوبوسرانی تهران
برای رفاه حال شهروندان، این شرکت حد فاصل مبادی و مقاصد ذیل، پس از پایان مراسم نسبت به ارائه خدمات حمل و نقل به شرکت کنندگان در این مراسم اقدام خواهد کرد:
مبادی اصلی استقرار ناوگان:
۱- پارکینگ فرمانداری
۲- خیابان شهید کریمی (محور چشمه علی تا متروی جوانمرد قصاب)
۳- سهراه ورامین
۴- تقاطع فرزانه
۵- خیابان کریمیان (میدان هادی ساعی)
۶- محور بیلغوش
۷- خیابان آستانه
۸- خیابان پروین اعتصامی
۹- خیابان کمیل
۱۰- خیابان سلمان فارسی
۱۱- زمانآباد
۱۲- خیابان مدرس
مقاصد سرویسدهی:
۱- کیانشهر
۲- فدائیان اسلام
۳- ایستگاه متروی جوانمرد قصاب
۴- میدان خراسان
۵- پایانه خاوران
۶- میدان شهدا
۷- کهریزک
۸- باقرشهر
۹- میدان آزادی
۱۰- تهرانپارس
۱۱- یافتآباد
۱۲- شادآباد
۱۳- میدان نبوت
۱۴- نازیآباد
۱۵- میدان انقلاب
۱۶- ایستگاه متروی دولتآباد
۱۷- ایستگاه متروی شهر ری
خدمات شرکت واحد اتوبوسرانی تهران تا انتقال آخرین شرکت کننده در این مراسم، ادامه خواهد داشت.
سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران
خدمات رسانی از ساعت ۴ صبح روز پنجشنبه ۲۳ مرداد ماه تا پایان مراسم، با انجام سرویسرسانی کامل در خطوط منتهی به مسیرهای راهپیمایی در سطح شهر تهران، ایجاد تسهیلات سرویسرسانی برای حضور شهروندان (زائرین) و ایجاد تسهیلات سرویسرسانی رایگان به آنها، در ۷ محور و با بهرهگیری از ۲۰۰ دستگاه خودرو تاکسی ون به مرحله اجرا در میآید.
خطوط منتهی به مسیر راهپیمایی در ۷ محور شامل مسیرهای ذیل جهت خدمت رسانی به جاماندگان اربعین حسینی پیشبینی شده است:
محور شماره یک: میدان حرم-مترو شهرری
محور شماره دو: تقاطع فداییان اسلام-امام حسین (ع) تامتروجوانمردقصاب
محور شماره سه: تقاطع فداییان اسلام-بزرگراه شهید کریمی تا مترو جوانمرد قصاب
محور شماره چهار: میدان مدرس (ضلع غرب حرم) -مترو شهرری
محور شماره پنج: تقاطع فداییان اسلام-شهیدغیبی تا مترو جوانمرد قصاب
محور شماره شش: تقاطع فداییان اسلام-شهیدپیرابنده (ابریشم) تا مترو علی آباد
محور شماره هفت: تقاطع فداییان اسلام-بعثت تا مترو پایانه جنوب
محور شماره هشت: میدان سلمان فارسی و امام هادی (ع) تاایستگاه راه آهن
لازم به ذکر است؛ خدمات ناوگان حمل و نقل از ساعات آغازین صبح شروع و تا پایان مراسم روز پنجشنبه ۲۳ مرداد ادامه خواهد داشت.
