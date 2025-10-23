  1. اقتصاد
  2. کشاورزی و دامداری
۱ آبان ۱۴۰۴، ۱۰:۳۱

قیمت گندم جهانی امروز پنجشنبه اول آبان ۱۴۰۴

امروز پنجشنبه اول آبان ۱۴۰۴ نرخ گندم جهانی بدون افزایش قیمت نسبت به روز گذشته با مبلغ ۵۰۳.۷۵ دلار معامله شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز پنجشنبه اول آبان ۱۴۰۴، نرخ گندم جهانی بدون افزایش قیمت نسبت به روز گذشته با مبلغ ۵۰۳.۷۵ دلار معامله شد. بالاترین ارزش گندم در روز جاری معادل ۵۰۴ دلار و کمترین نرخ آن برابر ۵۰۳.۷۵ ثبت شده است.

گفتنی است، در معاملات روز جاری، قیمت جو با ۰.۱۷ درصد افزایش نسبت به روز قبل، به مبلغ ۳۰۲ دلار معامله شد. علاوه بر آن، جو در روز جاری، بالاترین قیمت را در ۳۰۲ دلار و کمترین قیمت را به میزان ۳۰۲ دلار تجربه کرده است.

همچنین ذرت با ۰.۱۸ درصد کاهش نسبت به روز گذشته، با رقم ۴۲۳ دلار مورد معامله قرار گرفت. بیشترین قیمت ثبت شده برای ذرت در روز جاری معادل ۴۲۳ دلار و کمترین قیمت آن برابر ۴۲۳ دلار بوده است.

کد خبر 6631640
فاطمه امیر احمدی

