به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد باباخانی، قائم‌مقام صندوق بیمه کشاورزی در خصوص پرداخت خسارت گندم‌کاران گفت: مرحله نخست پرداخت غرامت بیمه‌گذاران گندم دیم و آبی که خسارت آنها در استان‌ها تأیید شده است با پرداخت ۱,۱۰۰ میلیارد تومان از روز گذشته ۱۲ آبان ۱۴۰۴ آغاز شد.

وی افزود: پرداخت غرامت سایر گندم‌کاران طی روزهای آینده به صورت مستمر ادامه خواهد یافت و خسارت وارد شده بلافاصله پس از تأیید نهایی میزان خسارت توسط مدیریت شعب بانک کشاورزی استان‌ها و بر اساس سطح تعهد مصوب وارد فرآیند پرداخت غرامت می‌شود.

همچنین صندوق بیمه کشاورزی با اعلام پرداخت غرامت به دو روش و در قالب دو گروه از حمایت دولت برای گندم‌کارانی که حق بیمه آنها واریز نشده است، خبر داد.

قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی اعلام کرد: با توجه به اینکه تنها ۴۵ درصد از حق بیمه سهم کشاورز به‌حساب صندوق بیمه کشاورزی واریز شده است، لذا پرداخت غرامت گندم‌کاران به دو روش انجام خواهد شد.

وی گفت: دسته اول؛ بیمه‌نامه‌هایی که حق بیمه آنها از قیمت خرید گندم برداشت شده و کشاورز حق بیمه خود را پرداخت کرده است. این دسته در اولویت پرداخت هستند و بلافاصله پس از تأیید مدیریت شعب بانک عامل استان، غرامت آنها پرداخت می‌شود که واریز این گروه آغاز شده است.

این مسئول صنفی به دسته دوم اشاره کرد و افزود: بیمه‌نامه‌هایی که به دلایلی مانند عدم تحویل گندم به دولت، تحویل با اسامی غیر از مالک زمین، یا عدم تحویل به دلیل خسارت ۱۰۰ درصدی، حق بیمه سهم کشاورز از آنها اخذ نشده است که بر اساس نگاه حمایتی صندوق بیمه کشاورزی، این دسته از گندم‌کاران که به هر دلیل امکان پرداخت حق بیمه نداشته‌اند نیز مورد حمایت دولت قرار گرفته و مشمول پرداخت غرامت می‌شوند. در این گروه، پس از تأیید خسارت وارد شده توسط مدیریت بانک عامل استان، حق بیمه سهم کشاورز از میزان غرامت کسر و باقی مبلغ غرامت به حساب کشاورز واریز می‌شود.

باباخانی در پایان یادآور شد: با توجه به حجم بالای خسارت ناشی از خشکسالی، برآورد می‌شود بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان (همت) غرامت به گندم‌کاران پرداخت شود، در حالی که تنها ۲.۲ همت حق بیمه سهم کشاورز به‌حساب صندوق بیمه واریز شده است و باقی این مبلغ با حمایت دولت، وزارت جهاد کشاورزی و از طریق منابع صندوق بیمه تأمین می‌شود.