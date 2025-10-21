جزئیات بیمه فراگیر گندم تشریح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی اجرای ماده ۳۳ قانون برنامه هفتم توسعه کشور، بیمه فراگیر محصولات کشاورزی به‌ویژه گندم، با تکلیف قانون در دستور کار صندوق بیمه کشاورزی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل صندوق بیمه کشاورزی، در این راستا، معاون امور بیمه‌ای صندوق بیمه کشاورزی، ضمن تشریح جزئیات این طرح، به تبیین سهم کشاورزان در پرداخت حق بیمه گندم و فرآیندهای مرتبط با آن پرداخت.

الزام قانونی اجرای بیمه فراگیر گندم

محمدجواد شمس‌زاده، معاون امور بیمه‌ای صندوق بیمه کشاورزی تأکید کرد: اجرای بیمه فراگیر گندم در سال زراعی گذشته بر اساس خواست صندوق نبوده است.

وی افزود: این اقدام به موجب الزام جز (۳) بند (ح) ماده ۳۳ قانون برنامه هفتم توسعه کشور بوده و صندوق بیمه کشاورزی بر اساس قانون مصوب مجلس مکلف به بیمه اراضی گندم کشور شده است.

تعیین حق بیمه سهم کشاورز

شمس‌زاده درباره میزان حق بیمه سهم کشاورز اظهار کرد: حق بیمه سهم کشاورز برای هر هکتار گندم دیم معادل ۵۵۸,۰۰۰ تومان و برای هر هکتار گندم آبی معادل ۹۴۳,۰۰۰ تومان بوده است. هر کشاورز برای محاسبه حق بیمه سهم خود باید مساحت سطح کشت گندم بیمه شده را در اعداد فوق ضرب کند.

وی در ادامه افزود: بانک عامل پس از محاسبه حق بیمه سهم کشاورز و برداشت مبلغ آن، باقیمانده پول گندم را در حساب کشاورزان قابل برداشت خواهد کرد.

معاون امور بیمه‌ای صندوق بیمه کشاورزی در خصوص پرداخت غرامت به کشاورزان گفت: پرداخت غرامت به کشاورزان خسارت دیده در محصولات گندم آبی و دیم بلافاصله پس از تعیین تکلیف حق بیمه سهم کشاورز و واریز منابع آن به حساب صندوق بیمه کشاورزی و تطبیق ارزیابی‌های میدانی با نقشه‌های سنجش از راه دور به حساب بیمه‌گذاران واریز خواهد شد.