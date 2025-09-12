قیمت خرید گندم امروز ۲۱ شهریور ماه در بازار جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز جمعه ۲۱ شهریور ۱۴۰۴، برنج با ۰.۰۹ درصد افزایش نسبت به روز گذشته و با نرخ ۱۱.۶۶ دلار داد و ستد شد که این میزان گویای افزایش آن به میزان ۰.۰۹ دلار است. همچنین در معاملات روز جاری، برنج سقف قیمت ۱۱.۶۶ دلار و کف قیمت ۱۱.۶۵ دلار را ثبت کرده است.

گفتنی است، قیمت برنج نسبت به یک ماه گذشته ۸.۷ درصد کاهش یافته است.

قیمت گندم بازار جهانی

در ادامه، گندم با ۰.۰۵ درصد افزایش نسبت به روز قبل، با مبلغ ۵۲۱.۵ دلار معامله شد. بالاترین ارزش گندم در روز جاری معادل ۵۲۱.۵ دلار و کمترین نرخ آن برابر ۵۲۱.۲۵ ثبت شد.

گفتنی است، در معاملات روز جاری، قیمت جو با بدون تغییر نسبت به روز گذشته، به مبلغ ۳۲۰.۳ دلار معامله شد. علاوه بر آن، جو در روز جاری، بالاترین قیمت را در ۳۲۱.۹ دلار و کمترین قیمت را به میزان ۲۹۳.۵ دلار تجربه نمود.

از سوی دیگر، ذرت نیز بدون تغییر قیمت نسبت به روز گذشته، با رقم ۴۱۹.۷۵ دلار مورد معامله قرار گرفت. همچنین، بیشترین قیمت ثبت شده برای ذرت در روز جاری معادل ۴۲۱.۱۳ دلار و کمترین قیمت آن برابر ۴۱۶.۹ دلار بوده است.

در ادامه قیمت انواع فرآورده‌های کشاورزی و زراعی را در بازارهای جهان مشاهده می‌کنید.

قیمت گندم (انگلیس)

قیمت لحظه‌ای: ۱۶۶.۵۵ پوند

بیشترین: ۱۶۶.۵۵ پوند

کمترین: ۱۶۵.۹۵ پوند

تغییر روزانه: ۰.۶ پوند

قیمت کنجاله سویا

قیمت لحظه‌ای: ۲۸۷.۷ دلار

بیشترین: ۲۸۷.۷ دلار

کمترین: ۲۸۷ دلار

تغییر روزانه: ۲ دلار

قیمت روغن سویا

قیمت لحظه‌ای: ۵۱.۵۷ دلار

بیشترین: ۵۱.۶۱ دلار

کمترین: ۵۱.۵۷ دلار

تغییر روزانه: ۰.۶۳ دلار

قیمت سویا