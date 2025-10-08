افزایش تولید گندم راه نجات از وابستگی خارجی

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان قاسمی، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون ایران با پیوستن به پویش رسانه‌ای حمایت از امنیت غذایی، اظهار کرد: در حوزه گندم، هیچ راهی جز افزایش تولید داخلی وجود ندارد. کشور به حدود ۱۲ تا ۱۳ میلیون تن گندم نیاز دارد، اما امسال در خوش‌بینانه‌ترین حالت تنها ۷ تا ۷.۵ میلیون تن تولید داریم و این شکاف تولید، ناگزیر واردات را به کشور تحمیل می‌کند.

وی افزود: تداوم واردات گندم در شرایط فعلی، فشار مضاعفی بر منابع ارزی کشور وارد می‌کند. از این‌رو ضروری است سیاست‌گذاران با افزایش بهره‌وری مزارع، جلوگیری از خرد شدن زمین‌های کشاورزی و حمایت مالی و فنی از کشاورزان، مسیر خودکفایی در گندم را هموار کنند.

قاسمی با اشاره به نقش تعیین‌کننده دولت در تأمین نهاده‌ها و قیمت‌گذاری تضمینی گفت: تعیین قیمت عادلانه خرید تضمینی متناسب با هزینه‌های تولید، تأمین بذر اصلاح‌شده و پرداخت به‌موقع مطالبات گندمکاران از جمله اقداماتی است که می‌تواند انگیزه کشاورزان را برای افزایش سطح زیرکشت بالا ببرد.

وی ادامه داد: در سال‌های اخیر، خشکسالی و کمبود منابع آبی شرایط دشواری را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده، اما با سیاست‌های حمایتی و برنامه‌ریزی دقیق می‌توان ظرفیت ۶.۵ میلیون هکتاری کشت گندم در کشور را فعال کرد.

رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون ایران تأکید کرد: وابستگی به واردات گندم به‌ویژه در شرایط تحریم، تهدیدی جدی برای امنیت غذایی کشور است. تولید داخلی امن‌تر، پایدارتر و از نظر اقتصادی مقرون‌به‌صرفه‌تر است و می‌تواند کشور را در برابر تکانه‌های جهانی مصون کند.

قاسمی در پایان گفت: اتاق تعاون به‌عنوان نماینده بخش خصوصی، پیگیر مطالبات کشاورزان و گندم‌کاران است و از دولت انتظار می‌رود با اجرای سیاست‌های حمایتی واقعی، اعتماد و انگیزه را به جامعه کشاورزی بازگرداند تا وابستگی به واردات گندم برای همیشه پایان یابد.