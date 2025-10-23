  1. استانها
لامعی: عاملان درگیری و نزاع در خیابان طالقانی قزوین دستگیر شدند

قزوین- فرمانده انتظامی قزوین از دستگیری ۴ نفر از اوباش و عامل نزاع خیابانی در خیابان طالقانی شهر قزوین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ بهروز لامعی با اعلام این خبر بیان داشت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر یک فقره نزاع خیابانی بین تعدادی از اراذل و اوباش در خیابان طالقانی، بلافاصله مأموران امنیت عمومی به محل مورد نظر اعزام شدند.

وی افزود: با حضور مأموران در محل درگیری و در بررسی‌های دقیق مشخص شد، تعدادی از اوباش با همدیگر درگیر شده که در این درگیری ۳ نفر از اوباش با استفاده از سلاح سرد یکی دیگر از اراذل با هویت معلوم را مجروح کرده و با استفاده از راهبندان وترافیک از محل متواری شده ند.

فرمانده انتظامی شهرستان قزوین با بیان اینکه مأموران پلیس امنیت بلافاصله اقدام به شناسایی این اوباش کرده و همه متهمان متواری را در مخفیگاهشان دستگیر کرده‌اند، تصریح کرد: با تکمیل پرونده این افراد برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

سرهنگ لامعی در پایان از برخورد قاطع پلیس در مواجهه با برهم زنندگان نظم و امنیت خبر داد و از شهروندان خواست: در صورت مشاهده هرگونه موارد این چنینی مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس گزارش کنند.

