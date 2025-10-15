فرمانده انتظامی جیرفت: عامل اصلی نزاع منجر به فوت در جیرفت دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا فیروز بخت، شامگاه چهارشنبه درجمع خبرنگاران اظهار داشت: در پی وقوع نزاع بین چند جوان در یکی از خیابان‌های جیرفت که متأسفانه منجر به فوت یکی از طرفین شد، بلافاصله تیم‌های عملیاتی پلیس وارد عمل شدند.

وی افزود: با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، یکی از عاملان اصلی این نزاع شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر، یک قبضه سلاح از وی کشف و یک دستگاه خودرو نیز توقیف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان جیرفت با بیان اینکه تحقیقات برای شناسایی و دستگیری سایر عوامل دخیل در این نزاع ادامه دارد، تأکید کرد: پلیس با هرگونه رفتار هنجارشکنانه و تهدیدکننده امنیت عمومی با قاطعیت برخورد خواهد کرد.