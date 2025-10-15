  1. استانها
  2. کرمان
۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۲۳:۰۸

فرمانده انتظامی جیرفت: عامل اصلی نزاع منجر به فوت در جیرفت دستگیر شد

جیرفت- فرمانده انتظامی شهرستان جیرفت از دستگیری یکی از عاملین اصلی نزاع منجر به فوت در یکی از خیابان‌های جیرفت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا فیروز بخت، شامگاه چهارشنبه درجمع خبرنگاران اظهار داشت: در پی وقوع نزاع بین چند جوان در یکی از خیابان‌های جیرفت که متأسفانه منجر به فوت یکی از طرفین شد، بلافاصله تیم‌های عملیاتی پلیس وارد عمل شدند.

وی افزود: با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، یکی از عاملان اصلی این نزاع شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر، یک قبضه سلاح از وی کشف و یک دستگاه خودرو نیز توقیف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان جیرفت با بیان اینکه تحقیقات برای شناسایی و دستگیری سایر عوامل دخیل در این نزاع ادامه دارد، تأکید کرد: پلیس با هرگونه رفتار هنجارشکنانه و تهدیدکننده امنیت عمومی با قاطعیت برخورد خواهد کرد.

