دستگیری عامل درگیری با سلاح سرد در آرادان؛ یک نفر مجروح شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی سمنگانی غروب یکشنبه در حاشیه دستگیری فردی با سلاح سرد در آرادان با بیان اینکه نزاع و درگیری در یکی از مناطق مسکونی این شهر به وقوع پیوست، ابراز داشت: بلافاصله ماموران برای بررسی ابعاد موضوع به محل اعزام شدند.

وی افزود: شواهد حاکی از درگیری با سلاح سرد بود که در این راستا یک شهروند آرادانی مجروح و توسط اورژانس به مراکز درمانی انتقال یافت.

فرمانده انتظامی آرادان با بیان اینکه متهم به محض مشاهده ماموران از محل گریخته بود، ابراز داشت: پلیس توانست کمتر از دو ساعت با در دست داشتن هویت متهم او را در اقدامی ضربتی دستگیر کند.

سمنگانی با بیان اینکه این متهم به مقر انتظامی انتقال یافت، تصریح کرد: متهم طی بازجویی فنی پلیس انگیزه خود را خصومت شخصی اعلام کرده است.

وی از تشکیل پرونده متهم و ارجاع آن به مراجع قضایی خبر داد و افزود: نزاع و درگیری و ایجاد خشونت های خیابانی راهی برای بیان مشکلات نیست و باید خانواده ها این موارد قبل از بروز فاجعه به فرزندان خود آگاهی دهند.