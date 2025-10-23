محمد دهانی در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: با همکاری و مشارکت بخشدار بخش مرکزی پس از خشک شدن چاه، عملیات ته‌زنی و کف‌شکنی انجام شد.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان سیب و سوران افزود: عملیات تجهیز چاه و وارد مدار کردن آن توسط شرکت آب و فاضلاب انجام و با اتمام کار، آب شرب روستای ناصرآباد که حدود ۶۰۰ اشتراک دارد، دوباره برقرار شد.

وی با اشاره به کاهش نزولات آسمانی و افت منابع آب زیرزمینی در منطقه تأکید کرد: کاهش بارندگی و خشک شدن تدریجی چاه‌ها، ضرورت مدیریت بهینه مصرف آب را دوچندان کرده است.

دهانی از شهروندان خواست با پرهیز از مصارف غیرضروری و جلوگیری از ایجاد انشعابات غیرمجاز، شرکت آب و فاضلاب را در تأمین آب شرب یاری کنند.