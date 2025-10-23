سیستان و بلوچستان میزبان بیستمین جشنواره ملی شیخ بهایی

«حبیب الله سالارزهی» رئیس پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: جشنواره ملی شیخ بهایی در دو بخش «طراحان کسب‌وکار» و «فناوری و تجاری‌سازی» برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: در بخش طراحان کسب‌وکار، افرادی که ایده دارند و محصول خود را طراحی کرده‌اند اما هنوز به مرحله فروش نرسیده‌اند، شرکت می‌کنند.

وی افزود: بخش دوم جشنواره به حوزه فناوری و تجاری‌سازی اختصاص دارد که شامل دو بخش «نوپا» و «رشد یافته» است؛ در قسمت نوپا شرکت‌هایی حضور دارند که محصول خود را تولید کرده و در مراحل اولیه فروش هستند، در حالی‌که در بخش رشد یافته شرکت‌هایی رقابت می‌کنند که محصول خود را به بازار عرضه کرده و بیش از سه سال سابقه فروش دارند.

سالارزهی بیان کرد: برای برگزیدگان در هر بخش جوایز ارزنده‌ای در نظر گرفته شده است؛ در بخش طراحان کسب‌وکار، نفرات اول تا سوم به ترتیب ۳۰۰، ۱۵۰ و ۱۰۰ میلیون تومان و در بخش فن‌آفرینی و تجاری‌سازی، نفرات اول تا سوم به ترتیب یک میلیارد، ۵۰۰ میلیون و ۳۰۰ میلیون تومان دریافت خواهند کرد.

وی گفت: پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان به عنوان دبیرخانه استانی این جشنواره، مأموریت دارد برگزیدگان استانی را شناسایی و به مرحله ملی معرفی کند. بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، رقابت‌های کشوری این جشنواره از پنجم تا هفتم آبان‌ماه سال آینده در اصفهان برگزار خواهد شد.

رئیس پارک علم و فناوری سیستان وبلوچستان اظهار داشت: هدف ما این است که در گستره جغرافیایی استان، حداقل صد شرکت در بخش‌های مختلف در این جشنواره شرکت کنند. تاکنون ۱۹ شرکت ثبت‌نام کرده‌اند و پیش‌بینی می‌شود این تعداد به بیش از صد شرکت برسد.

سالارزهی در پایان تأکید کرد: متقاضیان شرکت در جشنواره می‌توانند از سایت زیر اقدام به ثبت نام کنند. shtf.ir