چالوس، هراز و آزادراه تهران-شمال قفل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بنا بر اطلاعیه مرکز مدیریت راه‌های کشور، بر اساس گزارش‌های دریافتی تا ساعت ۹:۰۶ صبح امروز، حجم بالای سفرها باعث ایجاد ترافیک سنگین در جاده‌های منتهی به شمال کشور شده است.

در محور چالوس و در مسیر جنوب به شمال این محور، حدفاصل پل زنگوله تا سیاه بیشه، ترافیک سنگین و حرکت خودروها به کندی صورت می‌گیرد. در آزادراه تهران – شمال نیز در مسیر جنوب به شمال، به ویژه در محدوده تونل شماره ۱۸، با بار ترافیکی سنگین روبرو است.

در محور هراز و در مسیر جنوب به شمال، سه مقطع شنگلده، وانا و سه‌راهی چلاو دارای ترافیک سنگین و در برخی نقاط متوقف گزارش شده است.

ترافیک صبحگاهی در مسیرهای ورودی به کلان‌شهرهای تهران و کرج نیز سنگین است. در آزادراه قزوین - کرج – تهران و در مسیر ورودی به پایتخت، حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک و همچنین در محدوده وردآورد، ترافیک سنگین جریان دارد.

در آزادراه کرج – قزوین و در مسیر خروجی از کرج، محدوده گلشهر و حدفاصل حصارک تا کمالشهر نیز با بار ترافیکی سنگینی مواجه است. ضمناً محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی است.