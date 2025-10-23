  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۱ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۳۲

چالوس، هراز و آزادراه تهران-شمال قفل شد

مرکز مدیریت راه‌های کشور از بار ترافیکی بسیار سنگین در مسیرهای خروجی پایتخت به سمت استان‌های شمالی خبر می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بنا بر اطلاعیه مرکز مدیریت راه‌های کشور، بر اساس گزارش‌های دریافتی تا ساعت ۹:۰۶ صبح امروز، حجم بالای سفرها باعث ایجاد ترافیک سنگین در جاده‌های منتهی به شمال کشور شده است.

در محور چالوس و در مسیر جنوب به شمال این محور، حدفاصل پل زنگوله تا سیاه بیشه، ترافیک سنگین و حرکت خودروها به کندی صورت می‌گیرد. در آزادراه تهران – شمال نیز در مسیر جنوب به شمال، به ویژه در محدوده تونل شماره ۱۸، با بار ترافیکی سنگین روبرو است.

در محور هراز و در مسیر جنوب به شمال، سه مقطع شنگلده، وانا و سه‌راهی چلاو دارای ترافیک سنگین و در برخی نقاط متوقف گزارش شده است.

ترافیک صبحگاهی در مسیرهای ورودی به کلان‌شهرهای تهران و کرج نیز سنگین است. در آزادراه قزوین - کرج – تهران و در مسیر ورودی به پایتخت، حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک و همچنین در محدوده وردآورد، ترافیک سنگین جریان دارد.

در آزادراه کرج – قزوین و در مسیر خروجی از کرج، محدوده گلشهر و حدفاصل حصارک تا کمالشهر نیز با بار ترافیکی سنگینی مواجه است. ضمناً محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی است.

کد خبر 6631737
فاطمه امیر احمدی

