محورهای چالوس و آزادراه تهران - شمال یکطرفه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز مدیریت راه های کشور، ترافیک در محور چالوس مسیر (شمال به جنوب) حدفاصل ماسال تا مجلار و محدوده ولی آباد، محور هراز مسیر (شمال به جنوب) محدوه های بایجان و رینه، آزادراه رشت – قزوین حدفاصل سه راهی سنگر تا امام زاده هاشم و محدوده ورودی رودبار، آزادراه پردیس – تهران محدوده کمرد و حدفاصل تونل شماره ۳ تا تونل شماره ۲ سنگین است.

تردد در محورهای فیروزکوه ، محور قدیم تهران – بومهن و آزادراه قزوین – رشت مسیر(رفت و برگشت) و محور هراز مسیر (جنوب به شمال) روان است ضمن اینکه محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی می باشند.

آخرین وضعیت جوی ترافیکی نشان می دهد که ترافیک در آزادراه قزوین – کرج – تهران محدوده حسین آباد و حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک و آزادراه قم – تهران محدوده پارک جنگلی افرا سنگین است.