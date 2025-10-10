  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۱۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۱۳

محورهای چالوس و آزادراه تهران - شمال یکطرفه شد

محورهای چالوس و آزادراه تهران - شمال یکطرفه شد

مرکز مدیریت راه های کشور اعلام کرد: محورهای چالوس و آزادراه تهران - شمال مسیر (جنوب به شمال) تا اطلاع بعدی یکطرفه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز مدیریت راه های کشور، ترافیک در محور چالوس مسیر (شمال به جنوب) حدفاصل ماسال تا مجلار و محدوده ولی آباد، محور هراز مسیر (شمال به جنوب) محدوه های بایجان و رینه، آزادراه رشت – قزوین حدفاصل سه راهی سنگر تا امام زاده هاشم و محدوده ورودی رودبار، آزادراه پردیس – تهران محدوده کمرد و حدفاصل تونل شماره ۳ تا تونل شماره ۲ سنگین است.

تردد در محورهای فیروزکوه ، محور قدیم تهران – بومهن و آزادراه قزوین – رشت مسیر(رفت و برگشت) و محور هراز مسیر (جنوب به شمال) روان است ضمن اینکه محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی می باشند.

آخرین وضعیت جوی ترافیکی نشان می دهد که ترافیک در آزادراه قزوین – کرج – تهران محدوده حسین آباد و حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک و آزادراه قم – تهران محدوده پارک جنگلی افرا سنگین است.

کد خبر 6617727
فاطمه صفری دهکردی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها