به گزارش خبرگزاری مهر، حسین دهقان، رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، امروز (سه‌شنبه، ۲۵ شهریور)، در آئین تجلیل از عوامل اجرایی و فنی پروژه آزادراه تهران-شمال با اشاره به افتتاح باند شرقی قطعه ۲، گفت: طی دو سال گذشته عملیات فنی و اجرایی در قطعه ۲ کار بسیار دشواری بود. زیرا با مشکلات تأمین مالی، مسائل اجرایی و جنبه‌های فنی مواجه بودیم و پیمانکاران، مهندسان، مشاوران و کارگران با فداکاری و سختکوشی شبانه روزی برای این پروژه فراتر از وظیفه خود مایه گذاشتند.

وی افزود: اولین بار در بازدید از پروژه خواستم عملیات اجرایی قطعه ۲ قبل از پایان شهریور امسال به پایان برسد، اما با فشردگی ماشین‌آلات و پیمانکاران، دستیابی به این زمان‌بندی دشوار بود. این پروژه با همکاری ۳ هزار و ۲۰۰ نفر و یک هزار و ۱۰۰ دستگاه ماشین‌آلات سنگین راهسازی در قالب ۱۳ پیمانکار به ثمر رسید.

دهقان با تأکید بر پیچیدگی قطعه سوم آزادراه تهران - شمال، گفت: این بخش عمدتاً با تونل‌ها، پل‌ها و استحکامات پیچیده‌ای مواجه هستیم و به گفته زمین‌شناسان در این بخش البرز جوان ناشناخته قرار دارد که تصور می‌کنیم در اجرای کار با مشکلات بسیاری مواجه خواهیم بود. اگر همه عوامل و دولت همراهی کنند ظرف کمتر از ۵ سال کار را انجام خواهیم داد چون رئیس جمهور هم خواستند که زمان را کوتاه‌تر کنیم.

وی با اشاره به برآوردهای گذشته مشاوران و پیمانکاران این پروژه گفت: پیش از این با پیمانکار و مشاور خارجی جلساتی داشتیم اما کسی زیر ۵ سال زمان اجرایی برای اتمام این قطعه نداده است و به رغم بکارگیری همه تجهیزات و امکانات فنی و به روز دنیا ممکن است کار زمان بیشتری بگیرد زیرا با محدودیت‌هایی در بخش دسترسی و جبهه‌های کاری روبرو خواهیم بود.

رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی مشکل اصلی در اجرای قطعه سوم را رعایت ملاحظات زیست محیطی دانست و افزود: مشاوران پیوست‌های زیست محیطی را تهیه و ارائه کردند اما سازمان حفاظت از محیط زیست می‌خواهد استانداردهای خود را در بالاترین سطح اجرایی کند. در حالی که باید این سمت کار را هم مورد توجه قرار دهند که این پروژه باید اجرایی و عملیاتی شود و چه کنیم که علاوه بر عدم توقف پروژه بتوانیم کمترین آسیب را به محیط زیست بزنیم. در این راستا اخیراً با رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست جلساتی داشتیم و قول دادند که قوی‌تر و سریع‌تر عمل کنند.

وی بیان کرد: با توجه به سنگینی و فشردگی زمانی اجرای قطعه سوم آزادراه نیازمند حجم بالای اعتبارات مالی است که سالانه حدود ۲۰ تا ۳۰ همت برآورد می‌شود البته به مردم قول می‌دهیم که با توسعه همدلی و همراهی دولت این پروژه ملی را به پایان برسانیم و به نام مردم و نظام جمهوری اسلامی به کشور خدمت کنیم.

دهقان همچنین خطاب به مسئولان دولت تاکید کرد: زمانی که قطعه سوم آزادراه تهران - شمال تکمیل شود بار ترافیکی در نقطه آخر به سمت چالوس روان خواهد شد و ما به وزارت راه و شهرسازی متذکر شدیم که از حالا برنامه‌ریزی‌های لازم برای تخلیه بار ترافیکی این محدوده را در نظر بگیرند تا ترافیک سنگین در چالوس ایجاد نشود و در تونل‌های آزاد راه پس نزند البته مردم هم باید در این مدت کمک و همراهی کنند تا با وجود برخی مسائل و محدودیت‌ها کار این قطعه به پایان برسد.

وی افزود: امروز پروژه آزادراه تهران - شمال به یک مطالبه ملی تبدیل شده و ما باید به انتظارات در این باره پایان دهیم و این ذهنیت را که این پروژه به نماد ناکارامدی نظام تبدیل شده را از بین ببریم. پروژه آزادراه نماد غرور امور مهندسی و اجرایی کشور است. ما این پروژه را در بخش طراحی و اجرا درست انجام دادیم و اجرای پروژه‌ای به این شکل چه با مشارکت خارجی‌ها و چه با مشارکت شرکت‌های داخلی سابقه نداشته است.

رئیس بنیاد مستضعفان یادآور شد: ما باید چند جی سی بزرگ برای گرفتن ابرپروژه‌ها تشکیل دهیم و با گرفتن پروژه‌های بزرگ پیمانکاران کوچک‌تر را نیز به کار بگیریم و آنها نیز از این طریق درگیر کار شوند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: پروژه آزادراه تهران - شمال در کشور یگانه و بی نظیر بود چرا که ما در کشور تاکنون چنین پروژه‌ای را با این ابعاد نداشته‌ایم. علاوه بر این ما در اجرای پروژه قطعه دوم آزادراه به دلیل شرایط کار به بلوغ مهندسی، مشاوره و اجرایی رسیده‌ایم. یکی دیگر از ویژگی‌های این پروژه تأمین به هنگام و به موقع نیازهای پیمانکار توسط کارفرما است.