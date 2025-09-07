به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور شامگاه یکشنبه ۱۶ شهریور در یک گفتگوی تلویزیونی با اشاره به آخرین وضعیت پروژههای زیربنایی و زیرساختی حملونقل اظهار کرد: در حال حاضر ۳۸۰۰ کیلومتر ریل، ۷۵۰ کیلومتر آزادراه و ۱۱ هزار کیلومتر بزرگراه و راه اصلی در حال ساخت است، مجموعاً ۱۵ هزار و ۵۵۰ کیلومتر پروژه راه و ریل در دست اجراست.
وی افزود: این مجموع شامل راههای اصلی، آزادراهها و پروژههای ریلی است و راههای روستایی و فرعی را شامل نمیشود. در بخش آزادراهها بیش از ۵۵ درصد اعتبارات توسط بخش خصوصی تأمین میشود. این میزان سرمایهگذاری نشاندهنده مشارکت فعال بخش خصوصی در توسعه زیرساختهای حملونقل کشور است.
بازوند ادامه داد: سال گذشته میزان تخصیص اعتبارات ۱۰۳ درصد از مبلغ ابلاغی بود که بیسابقه است و نشاندهنده توجه ویژه ریاست جمهوری به حوزه حملونقل ریلی و جادهای است.
وی بیان داد: امسال هنوز ۶ ماه از سال نگذشته است و نزدیک به ۴۲ همت اعتبار ابلاغ شده که حدود ۳۰ همت اوراق و حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان از محل تهاتر نفت برای پروژههای ریلی اختصاص یافته است. همچنین دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات عمومی به این پروژهها تخصیص یافته که در ۶ ماه نخست سالجاری رقم مناسبی محسوب میشود.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور تصریح کرد: با وجود بدهیهای سنوات گذشته، روند تأمین مالی پروژهها امسال بسیار مناسب بوده است.
تکمیل ۱۱ کریدور بزرگراهی و ریلی کشور در اولویت است
وی با اشاره به تأکیدات ریاست جمهوری و وزیر راه و شهرسازی، درباره وضعیت کریدورهای اصلی کشور اظهار کرد: تکلیف شده است که وضعیت کریدورها مشخص شود، برنامه زمانبندی ارائه شود و منابع مالی از جمله سرمایهگذاری بخش خصوصی، فاینانس و اعتبارات دولتی پیگیری و تعیین تکلیف شود.
بازوند ادامه داد: واقعیت این است که هر کشوری که کریدورهای قوی و توسعهیافته داشته باشد، در آینده به کشوری قدرتمند تبدیل خواهد شد. در حوزه بزرگراهها و راههای اصلی، ۱۱ کریدور اصلی تعریف شده است که ۶ کریدور از شمال به جنوب و ۵ کریدور از شرق به غرب کشور امتداد دارند.
وی بیان کرد: یکی از این کریدورها، کریدور دریا به دریاست که از دریای خزر تا خلیج فارس امتداد دارد. طول این کریدور ۹۵۰ کیلومتر است که ۵۳۳ کیلومتر آن اجرا شده، ۱۳۳ کیلومتر در دست اجراست و ۲۸۴ کیلومتر نیز بر اساس تفاهمنامهها تعیین شده ولی عملیات اجرایی آن آغاز نشده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: کریدور دریا به دریا از استانهای مازندران، البرز، قم، مرکزی، لرستان و خوزستان عبور میکند و در حال حاضر ۱۲ قطعه از عملیات اجرایی آن آغاز شده است.
بازوند ادامه داد: این پروژهها شامل آزادراه تهران - شمال، آزادراه تهران - قم، آزادراه قم - سلفچکان، آزادراه سلفچکان - راهجرد، آزادراه راهجرد - اراک، آزادراه کنارگذر اراک، آزادراه اراک - بروجرد، آزادراه بروجرد - خرمآباد، آزادراه خرمآباد - پل زال، پل زال - اندیمشک، اندیمشک - اهواز و آزادراه اهواز - بندر امام است که تمامی آنها بهطور کامل تعیین تکلیف شدهاند.
صرفهجویی سالانه ۲۰ میلیون لیتر بنزین با تکمیل آزادراه اندیمشک - اهواز
وی بیان کرد: در این بین، تنها آزادراه ۱۳۵ کیلومتری اندیمشک - اهواز هنوز سرمایهگذار نهایی نداشته و مراجعهای برای سرمایهگذاری صورت نگرفته است. مابقی پروژهها به نوعی تأمین سرمایه شده و در حال اجرا هستند.
بازوند افزود: این کریدور از رشتهکوههای البرز و زاگرس عبور میکند و به لحاظ امنیتی از اهمیت بالایی برخوردار است. امسال بخشهایی از این کریدور شامل قطعه اراک - بروجرد و قم - سلفچگان آغاز شده و در ادامه قطعه سلفچگان - اراک نیز در دست اجرا قرار میگیرد.
مدیرعامل شرکت ساخت بیان کرد: قطعاً تکمیل این آزادراه موجب صرفهجویی قابل توجه در مصرف سوخت خواهد شد؛ پیشبینی میشود سالانه حدود ۲۰ میلیون لیتر بنزین و ۷۰۰ میلیون لیتر گازوئیل صرفهجویی شود که معادل کاهش ۱۰ درصدی مصرف سوخت در سال است.
افتتاح باند شرقی قطعه دو آزادراه تهران - شمال در آینده نزدیک
وی با بیان اینکه باند رفت قطعه دو آزادراه تهران - شمال در آینده نزدیک به بهرهبرداری میرسد، افزود: پروژه باند شرقی قطعه دو آزادراه تهران - شمال که با مشارکت بنیاد در دست اجراست، شامل ۱۵.۵ کیلومتر مسیر است که ۱۳.۵ کیلومتر آن شامل تونل و پل است و تمامی مراحل آن توسط بخش خصوصی و مهندسان داخلی انجام میشود، بدون دخالت کارشناسان خارجی. این پروژه از اهمیت ویژهای برخوردار است.
آغاز قطعه ۳ آزادراه تهران - شمال و کاهش زمان سفر به کمتر از ۲ ساعت
بازوند در خصوص آخرین وضعیت قطعه ۳ آزادراه تهران - شمال اظهار کرد: این قطعه از سیاهبیشه تا مرزنآباد امتداد دارد و طول آن ۵۵ کیلومتر است. عملیات اجرایی ۸ کیلومتر از این مسیر قرار است آغاز شود و بخش دیگر از مرزنآباد تا دزدبن به صورت بزرگراه در دست اجرا است.
کاهش ۸۰ درصدی ترافیک چاده چالوس
وی افزود: با تکمیل این بخش و آغاز عملیات ۸ کیلومتر دیگر که پیشبینی میشود ۲ تا ۳ سال طول بکشد، حدود ۸۰ درصد مشکلات ترافیکی مسیر تهران تا شمال برطرف خواهد شد. این پروژه موجب کاهش قابل توجه زمان سفر و کوتاه شدن مسیر خواهد شد؛ به طوری که اکنون عبور از ۱۵ کیلومتر مسیر حدود ۲۰ تا ۲۵ دقیقه طول میکشد و با تکمیل پروژه، زمان سفر کمتر از ۲ ساعت خواهد شد.
مدیرعامل شرکت ساخت بیان کرد: بنیاد مستضعفان در این پروژه، نگاه ملی داشته و تمرکز اصلی بر منفعت مالی نبوده است؛ بنابراین بازگشت سرمایه مطابق انتظار سرمایهگذاران نبوده است. با این وجود، ما موانع سر راه سرمایهگذاران را شناسایی کردهایم و در حال رفع آنها هستیم.
وی افزود: با وجود چالشها، سرمایهگذاران علاقهمند زیادی برای مشارکت در پروژههای حملونقل وجود دارند. در حال حاضر ۴۷۸ کیلومتر از پروژهها با مشارکت سرمایهگذاران در دست اجراست و روند جذب سرمایهگذاران ادامه دارد.
۶۰ کیلومتر آزادراه در دست اجرا است
معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص آخرین وضعیت آزادراهها اظهار کرد: در حال حاضر ۶۰ کیلومتر آزادراه در دست اجرا داریم که بخش عمده آن توسط بخش خصوصی انجام میشود.
وی افزود: برخی آزادراهها با موانعی روبهرو هستند که وزیر راه و شهرسازی پیگیری ویژهای در این زمینه داشته است تا نگرانیهای شرکتهای فعال در حوزه آزادراه برطرف شود. این موضوع شامل مسائل مالی مانند سود بانکی و معافیتهای مالیاتی میشود که ما در حال حل و فصل آن هستیم.
بازوند تصریح کرد: وجود این گلایهها به معنای رکود یا کاهش سرمایهگذاری نیست و ما موظفیم موانع سر راه سرمایهگذاران را برطرف کنیم. برخی از این مشکلات نیازمند اصلاح قوانین است که در حال مکاتبه و پیگیری برای حل آن هستیم.
امسال تلفات جانی در آزادراه تهران - شمال به صفر رسید
وی درباره اهمیت کریدورهای آزادراهی در توسعه اقتصادی و اجتماعی گفت: آزادراهها نقش بسزایی در توسعه اقتصادی، به ویژه در حوزه ترانزیت داخلی و بینالمللی دارند. همچنین در حوزه اجتماعی تأثیرگذار هستند؛ بهعنوان نمونه، قبل از احداث آزادراه، سالانه ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر در تصادفات جان خود را از دست میدادند، اما پس از ساخت آزادراهها، تلفات به حداقل رسیده و حتی در آزادراه تهران - شمال امسال خوشبختانه هیچ تلفات جانی گزارش نشده است.
مدیرعامل شرکت ساخت افزود: از منظر اقتصادی، آزادراهها در کاهش مصرف سوخت، توسعه گردشگری، تسهیل تردد و انتقال بار نقش بسیار مؤثری دارند و اثرات مثبت گستردهای بر اقتصاد و رفاه اجتماعی کشور ایجاد میکنند.
تکمیل میشود...
نظر شما