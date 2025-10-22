  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۳۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۵۶

هشدار بارش‌های سیل‌آسا؛ ورود سامانه بارشی جدید از اوایل هفته آینده

هشدار بارش‌های سیل‌آسا؛ ورود سامانه بارشی جدید از اوایل هفته آینده

کارشناس سازمان هواشناسی گفت: امروز بارش‌های شدید در شمال‌غرب کشور ادامه دارد و با ورود سامانه جدید از اوایل هفته آینده، بارندگی‌ها در برخی استان‌ها تشدید می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری کارشناس سازمان هواشناسی کشور با اشاره به آخرین وضعیت جوی کشور اظهار کرد: امروز (چهارشنبه، ۳۰ مهر)، هشدارهای صادرشده برای وقوع بارش‌های نسبتاً سنگین در نواحی شمال‌غرب همچنان تداوم دارد.

وی افزود: در مناطقی همچون خوی، بستان‌آباد، سراب، مشکین‌شهر، اردبیل انتظار می‌رود رگبارهای شدید در حد وقوع سیلاب و بالا آمدن ناگهانی آب رخ دهد. مسیرها لغزنده خواهد بود، بنابراین از سفرهای غیرضروری، به‌ویژه بین شهری، خودداری شود.

اصغری بیان کرد: در استان گیلان نیز امروز بارش‌های معمولی باران ادامه دارد و در نواحی غربی مازندران از جمله رامسر، تنکابن، عباس‌آباد، چالوس و بابلسر، ریزش‌های بارانی گاهی به‌صورت نسبتاً شدید و قابل‌توجه خواهد بود.

کارشناس هواشناسی بیان کرد: با این حال، از روز پنجشنبه و جمعه، ساکنان و مسافران سواحل دریای خزر شاهد آرامش نسبی جوی خواهند بود و بارش‌های شمال‌غرب نیز نسبت به امروز فروکش می‌کند.

وی گفت: در تهران طی ۲۴ ساعت آینده، در نواحی غربی و جنوبی شهر، وزش باد همراه با گردوخاک پیش‌بینی می‌شود که می‌تواند منجر به کاهش کیفیت هوا و دید افقی شود. این شرایط وزش باد و کاهش کیفیت هوا در مناطق بادخیز خراسان رضوی، خراسان جنوبی و همچنین قم نیز تداوم دارد.

این کارشناس هواشناسی تأکید کرد: ناپایداری‌های جوی در شمال‌غرب و نواحی ساحلی خزر تا پایان هفته جاری به‌صورت پراکنده ادامه خواهد داشت و انتظار می‌رود با ورود سامانه‌های جدید از غرب کشور، از ابتدای هفته آینده شاهد افزایش مجدد بارش‌ها در برخی استان‌ها باشیم.

کد خبر 6630989
زهره آقاجانی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها