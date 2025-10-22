به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری کارشناس سازمان هواشناسی کشور با اشاره به آخرین وضعیت جوی کشور اظهار کرد: امروز (چهارشنبه، ۳۰ مهر)، هشدارهای صادرشده برای وقوع بارش‌های نسبتاً سنگین در نواحی شمال‌غرب همچنان تداوم دارد.

وی افزود: در مناطقی همچون خوی، بستان‌آباد، سراب، مشکین‌شهر، اردبیل انتظار می‌رود رگبارهای شدید در حد وقوع سیلاب و بالا آمدن ناگهانی آب رخ دهد. مسیرها لغزنده خواهد بود، بنابراین از سفرهای غیرضروری، به‌ویژه بین شهری، خودداری شود.

اصغری بیان کرد: در استان گیلان نیز امروز بارش‌های معمولی باران ادامه دارد و در نواحی غربی مازندران از جمله رامسر، تنکابن، عباس‌آباد، چالوس و بابلسر، ریزش‌های بارانی گاهی به‌صورت نسبتاً شدید و قابل‌توجه خواهد بود.

کارشناس هواشناسی بیان کرد: با این حال، از روز پنجشنبه و جمعه، ساکنان و مسافران سواحل دریای خزر شاهد آرامش نسبی جوی خواهند بود و بارش‌های شمال‌غرب نیز نسبت به امروز فروکش می‌کند.

وی گفت: در تهران طی ۲۴ ساعت آینده، در نواحی غربی و جنوبی شهر، وزش باد همراه با گردوخاک پیش‌بینی می‌شود که می‌تواند منجر به کاهش کیفیت هوا و دید افقی شود. این شرایط وزش باد و کاهش کیفیت هوا در مناطق بادخیز خراسان رضوی، خراسان جنوبی و همچنین قم نیز تداوم دارد.

این کارشناس هواشناسی تأکید کرد: ناپایداری‌های جوی در شمال‌غرب و نواحی ساحلی خزر تا پایان هفته جاری به‌صورت پراکنده ادامه خواهد داشت و انتظار می‌رود با ورود سامانه‌های جدید از غرب کشور، از ابتدای هفته آینده شاهد افزایش مجدد بارش‌ها در برخی استان‌ها باشیم.