شکاف دمایی کشور از زیر صفر درجه تا بالای ۴۰ درجه

به گزارش خبرگزاری مهر، فریبا گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی اعلام کرد: صبح امروز پنجشنبه اول آبان ۱۴۰۴، دشت نمدان و شهرکرد با دمای ۳ درجه سانتی‌گراد زیر صفر و پس از آن، بویین و میاندشت با دمای ۲ درجه زیر صفر، به عنوان سردترین نقاط کشور به ثبت رسیدند.

وی تصریح کرد: این در حالی است که در سوی دیگر کشور، مناطق گرمسیر دمای بسیار بالایی را تجربه کردند. ایستگاه پسکوه در استان سیستان و بلوچستان با دمای ۴۱ درجه سانتی‌گراد، جم در استان بوشهر با دمای ۴۰ درجه و راسک با دمای ۳۸ درجه، گرم‌ترین شهرهای کشور در ۲۴ ساعت گذشته بودند.

وی افزود: بر اساس پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی، امروز (پنجشنبه) در بخش‌هایی از استان‌های خراسان رضوی و آذربایجان غربی، شرایط برای بارش‌های پراکنده و وزش بادهای شدید موقتی مهیا است. این سامانه بارشی در روز جمعه به شمال استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل منتقل شده و موجب بارش‌های پراکنده در این مناطق خواهد شد.

گودرزی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: برای روز شنبه نیز فعالیت این سامانه به صورت بارش‌های پراکنده در ارتفاعات شرقی رشته کوه البرز پیش‌بینی می‌شود که می‌تواند بر وضعیت جوی این نواحی تأثیرگذار باشد. کارشناسان هواشناسی به شهروندان در مناطق مذکور توصیه می‌کنند تمهیدات لازم را در نظر بگیرند. همچنین از امروز پنجشنبه اول آبان تا روز شنبه سوم آبان در برخی نقاط شمال غرب، غرب و استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز، وزش باد شدید و احتمال خیزش گرد و خاک دور از انتظار نیست. در سایر مناطق کشور طی چند روز آینده، جوی آرام و پایدار حاکم خواهد بود.

این کارشناس سازمان هواشناسی در مورد وضعیت هوای تهران گفت: آسمان تهران امروز صاف، همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود که در ساعات بعد از ظهر بر شدت آن افزوده خواهد شد. در نواحی جنوبی و غربی استان تهران، احتمال خیزش گرد و خاک وجود دارد. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۲۵ درجه سانتی‌گراد خواهد رسید. شاخص کیفیت هوای فعلی تهران بر روی عدد ۹۱ قرار دارد و میانگین ۲۴ ساعت گذشته نیز ۸۸ ثبت شده است که هر دو عدد نشان‌دهنده وضعیت «قابل قبول» برای کیفیت هوای پایتخت است.