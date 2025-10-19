به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری کارشناس هواشناسی با اشاره به آخرین وضعیت جوی، گفت: امروز (یکشنبه، ۲۷ مهر) بعدازظهر در جنوب غرب استان کرمان و شمال هرمزگان، بهویژه شهرهای جیرفت، عنبرآباد، کهنوج، قلعه گنج، منوجان، رودان و حاجیآباد، احتمال وقوع رگبارهای شدید و سیلابهای ناگهانی وجود دارد.
وی افزود: در ساعات بعدازظهر، احتمال رخداد رگبارهای باران با شدت بالا به حدی است که میتواند منجر به طغیان رودخانههای فصلی و جاریشدن سیلاب در این مناطق شود. اصغری هشدار داد شهروندان از توقف در حاشیه رودخانهها و مسیلها خودداری کنند و هشدارهای هواشناسی را جدی بگیرند.
کارشناس هواشناسی بیان کرد: از بعدازظهر امروز، افزایش سرعت باد در مناطقی از خراسان جنوبی، شمال سیستان و بلوچستان، شرق و جنوب استان سمنان، شمال شرق اصفهان، قم، ایلام و خوزستان پیشبینی میشود.
وی یادآور شد: این وزش باد میتواند در حد خیزش گردوخاک، کاهش دید افقی، واژگونی سازههای موقت و واردآمدن خسارت به پوشش پلاستیکی گلخانهها باشد. گلخانهداران از استحکام سازهها و پوششهای پلاستیکی اطمینان حاصل کنند تا از خسارتهای احتمالی جلوگیری شود.
اصغری تصریح کرد: حداقل تا ۲۴ ساعت آینده، احتمال سرمازدگی باغات و آسیب به محصولات کشاورزی در استانهای اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان، کهگیلویه و بویراحمد، دامنههای البرز، خراسان شمالی، نواحی سرد خراسان رضوی و شمال فارس وجود دارد.
وی ادامه داد: در مناطق سردسیر استان فارس از جمله دشت نمدار، آباده، اقلید، پاسارگاد و زرقان نیز افت محسوس دما پیشبینی میشود. به کشاورزان توصیه میکنیم با رعایت تمهیدات لازم، از آسیب به محصولات خود جلوگیری کنند.
این کارشناس سازمان هواشناسی کشور در پایان گفت: از روز سهشنبه هفته جاری، موج جدید بارشی نسبتاً قوی از سمت شمال غرب وارد کشور خواهد شد.
