۲۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۰۲

ورود سامانه بارشی جدید از روز سه‌شنبه از شمال‌غرب کشور

ورود سامانه بارشی جدید از روز سه‌شنبه از شمال‌غرب کشور

کارشناس هواشناسی گفت: از روز سه‌شنبه (۲۹ مهر)، موج جدید بارشی نسبتا قوی از سمت شمال‌غرب وارد کشور خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری کارشناس هواشناسی با اشاره به آخرین وضعیت جوی، گفت: امروز (یکشنبه، ۲۷ مهر) بعدازظهر در جنوب غرب استان کرمان و شمال هرمزگان، به‌ویژه شهرهای جیرفت، عنبرآباد، کهنوج، قلعه گنج، منوجان، رودان و حاجی‌آباد، احتمال وقوع رگبارهای شدید و سیلاب‌های ناگهانی وجود دارد.

وی افزود: در ساعات بعدازظهر، احتمال رخداد رگبارهای باران با شدت بالا به حدی است که می‌تواند منجر به طغیان رودخانه‌های فصلی و جاری‌شدن سیلاب در این مناطق شود. اصغری هشدار داد شهروندان از توقف در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند و هشدارهای هواشناسی را جدی بگیرند.

کارشناس هواشناسی بیان کرد: از بعدازظهر امروز، افزایش سرعت باد در مناطقی از خراسان جنوبی، شمال سیستان و بلوچستان، شرق و جنوب استان سمنان، شمال شرق اصفهان، قم، ایلام و خوزستان پیش‌بینی می‌شود.

وی یادآور شد: این وزش باد می‌تواند در حد خیزش گردوخاک، کاهش دید افقی، واژگونی سازه‌های موقت و واردآمدن خسارت به پوشش پلاستیکی گلخانه‌ها باشد. گلخانه‌داران از استحکام سازه‌ها و پوشش‌های پلاستیکی اطمینان حاصل کنند تا از خسارت‌های احتمالی جلوگیری شود.

اصغری تصریح کرد: حداقل تا ۲۴ ساعت آینده، احتمال سرمازدگی باغات و آسیب به محصولات کشاورزی در استان‌های اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان، کهگیلویه و بویراحمد، دامنه‌های البرز، خراسان شمالی، نواحی سرد خراسان رضوی و شمال فارس وجود دارد.

وی ادامه داد: در مناطق سردسیر استان فارس از جمله دشت نمدار، آباده، اقلید، پاسارگاد و زرقان نیز افت محسوس دما پیش‌بینی می‌شود. به کشاورزان توصیه می‌کنیم با رعایت تمهیدات لازم، از آسیب به محصولات خود جلوگیری کنند.

این کارشناس سازمان هواشناسی کشور در پایان گفت: از روز سه‌شنبه هفته جاری، موج جدید بارشی نسبتاً قوی از سمت شمال غرب وارد کشور خواهد شد.

