به گزارش خبرنگار مهر، پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو کشور تازه‌ترین نقشه‌های پیش‌بینی هفتگی دمای هوا را بر اساس مدل‌های احتمالاتی منتشر کرد. این نقشه‌ها بازه زمانی ۲۸ مهر تا ۹ آذر ۱۴۰۴ را در بر می‌گیرند و نتایج آن نشان می‌دهد که میانگین دما در بخش عمده‌ای از کشور روندی افزایشی خواهد داشت.

بر اساس این گزارش، در هفته نخست پیش‌بینی (۲۸ مهر تا ۴ آبان)، میانگین دمای هوا در استان‌های فارس، بوشهر و جنوب‌غرب کشور تا یک درجه کمتر از نرمال خواهد بود. در مقابل، شرق و شمال‌شرق کشور با افزایش ۳ تا ۵ درجه‌ای دما نسبت به میانگین نرمال روبه‌رو می‌شوند و سایر مناطق نیز دمایی در حدود ۱ تا ۳ درجه بیش از نرمال تجربه خواهند کرد.

در هفته دوم این بازه زمانی، دمای هوا در خوزستان و مناطق ساحلی خلیج فارس تا یک درجه کمتر از نرمال پیش‌بینی شده است، در حالی که در سایر مناطق کشور، افزایش ۱ تا ۳ درجه‌ای نسبت به نرمال انتظار می‌رود.

بر اساس تحلیل مدل‌های اقلیمی، در هفته سوم، دمای هوا در مناطق مرکزی و شرقی کشور در حدود نرمال و در سایر نقاط ۱ تا ۳ درجه بیش از نرمال خواهد بود.

در نهایت، پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که از هفته چهارم تا هفته نخست آذرماه، دمای میانگین کشور به‌طور کلی ۱ تا ۳ درجه بیش از حد نرمال فصلی برآورد می‌شود.