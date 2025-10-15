به گزارش خبرگزاری مهر،محسن جوادی؛ معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با صدور احکامی مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها را به عنوان «دبیر ستاد برگزاری هفته کتاب استان» منصوب کرد.
در متن این احکام آمده است:
«نظر به اهمیت و تاثیر رویداد ملی «هفته کتاب» در توسعه و ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی، با استعانت از خداوند متعال، جنابعالی به عنوان «دبیر ستاد برگزاری سیوسومین دوره هفته کتاب استان» منصوب میشوید. امید است در راستای اهداف دولت، ضمن همافزایی و بهرهگیری از ظرفیت همه صاحبنظران، سازمانهای دولتی و غیردولتی و نهادهای فرهنگی و اجتماعی و مردمنهاد نسبت به ارتقای کیفی و کمی برنامههای این دوره هفته کتاب برنامهریزی و اقدام نمایید و نتیجه فعالیتها را به دبیرخانه هفته کتاب مستقر در موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران ارسال نمایید.
دوام توفیقات جنابعالی را از خداوند منان خواستارم.
محسن جوادی
معاون امور فرهنگی
