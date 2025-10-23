عبدالعزیز عبدالهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به‌منظور حفظ پایداری شبکه و افزایش راندمان سیستم انتقال آب، عملیات فنی و تعمیرات اساسی بر روی تابلو برق ایستگاه پمپاژ ورودی آب شهر گناوه در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس اداره آب و فاضلاب شهرستان گناوه افزود: این عملیات در روز جاری (پنجشنبه) از ساعت ۱۵ تا ۱۸ انجام خواهد شد و در این بازه زمانی، فشار آب در شبکه توزیع با کاهش محسوس و در برخی مناطق با قطع موقت آب همراه خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: از شهروندان درخواست می‌شود ضمن صرفه‌جویی در مصرف آب، نسبت به ذخیره‌سازی آب مورد نیاز خود پیش از آغاز عملیات اقدام کنند تا با کمترین مشکل مواجه شوند.

رئیس اداره آب و فاضلاب شهرستان گناوه با قدردانی از همکاری مردم اظهار کرد: هدف ما اجرای به‌موقع تعمیرات و اطمینان از پایداری تأمین آب در فصول پیش‌رو است و از همراهی و صبوری شهروندان فهیم گناوه در انجام این عملیات فنی صمیمانه تشکر می‌کنیم.