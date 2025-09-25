به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید عبدالهادی رکنی‌حسینی صبح پنجشنبه در دیدار با، رئیس اداره آب و فاضلاب شهرستان گناوه با اشاره به ضرورت مدیریت منابع آبی، بر اصلاح الگوی مصرف، نوسازی و بهسازی شبکه و خطوط انتقال، کاهش هدر رفت آب و همچنین تسریع در اجرای عملیات فاضلاب شهری تأکید کرد.

امام جمعه گناوه افزود: ضروری است همه ساکنان گناوه از خدمات شبکه فاضلاب شهری بهره‌مند شوند.

حجت الاسلام رکنی‌حسینی ضمن تقدیر از تلاش‌های مجموعه آبفای شهرستان، برای این مجموعه در مسیر خدمت‌رسانی هرچه بهتر به مردم آرزوی توفیق و موفقیت روزافزون کرد.

اجرای پروژه هاب آب و فاضلاب

رئیس اداره آب و فاضلاب شهرستان گناوه در این نشست گزارشی از اقدامات انجام‌شده در سطح شهرستان ارائه داد و گفت: در چارچوب نهضت ملی و برنامه به‌روزرسانی شبکه آب و فاضلاب، پروژه‌های متعددی در حال اجراست.

عبدالعزیز عبدالهی همچنین از نوسازی مخازن ذخیره و تنظیم فشار آب شهرستان خبر داد و گفت: ایستگاه‌های فاضلاب گناوه تا قبل از دهه فجر به بهره‌برداری خواهند رسید و مناطق کوی شهید مطهری و محله سرخور به شبکه فاضلاب شهری متصل می‌شوند.

در این دیدار مهم‌ترین مسائل حوزه آب و فاضلاب شهرستان بررسی شد.