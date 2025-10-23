شکرالهی: کشاورزی جنوب کرمان نیازمند تصمیماتی بزرگ و زیرساختی است

به گزارش خبرنگار مهر، منصور شکرالهی، ظهر پنجشنبه در نشست با وزیر جهاد کشاورزی در شهرستان جیرفت با تأکید بر لزوم حمایت جدی از کشاورزان جنوب کرمان اظهار داشت: امروز خواسته اصلی کشاورزان از ما، اختصاص خط اعتباری ویژه به جنوب کرمان، ایجاد صنایع تبدیلی و تأمین تسهیلات مستقل از سوی بانک مرکزی است.

وی با بیان اینکه جنوب استان کرمان ظرفیت تبدیل به قطب بزرگ امنیت غذایی کشور و حتی منطقه را دارد افزود: با تزریق اعتبار اندک کشاورزی این منطقه شکوفا نخواهد شد و این بخش نیازمند تصمیماتی بزرگ و زیرساختی است.

شکرالهی، با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر زراعی و باغی گفت: جنوب کرمان را به هند کوچک می‌شناسند، سرزمینی که توان تولید محصولات متنوع با کیفیت بالا را دارد و ظرفیت آن زبانزد خاص و عام است.

وی افزود: اگر تصمیمات راهبردی و منسجم برای کشاورزی جنوب گرفته شود، بدون تردید این منطقه می‌تواند به نقطه‌ای پیشرو در اقتصاد کشاورزی کشور تبدیل شود.

نماینده شش شهرستان جنوبی با یادآوری نقش مردم این منطقه در سال‌های سخت اظهار داشت: مردم جنوب کرمان در دشوارترین شرایط پشتیبان نظام جمهوری اسلامی بوده‌اند و اینجا سرزمین سردار دل‌ها شهید حاج قاسم سلیمانی است و در وجب به وجب خاک آن ردپای غیرت و ایثار دیده می‌شود.

وی با ابراز نگرانی از تکرار ضرر و زیان کشاورزان در سال‌های اخیر گفت: هر سال شاهد نابودی بخشی از محصولات از جمله سیب‌زمینی و پیاز هستیم، تا جایی که حتی از بوی تعفن ضایعات آن نمی‌توان عبور کرد و اکنون زمان تصمیمی است که دل کشاورزان را شاد و امید را به مزارع جنوب کرمان بازگرداند.

شکرالهی، خطاب به وزیر جهاد کشاورزی عنوان کرد: امروز تصمیم بگیرید تا کشاورزان جنوب کرمان بتوانند با عزت بر پای خود بایستند؛ کشاورزان را دریابید و گره‌های تولید در این سرزمین حاصل‌خیز را بگشایید.