احمدپور: بیش از ۵ میلیون تن محصولات کشاورزی درجنوب کرمان تولید شده است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد احمدپور، پیش از ظهر پنجشنبه در نشست با وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: جنوب کرمان با دارا بودن ۳۸ هزار کیلومتر مربع وسعت، یکی از قطب‌های مهم تولید محصولات استراتژیک و پایه صادراتی کشور است که نقش مؤثری در تنظیم بازار ملی دارد.

وی افزود: در سال زراعی گذشته بیش از پنج میلیون و سیصد هزار تن انواع محصولات کشاورزی در جنوب کرمان تولید شده است.

رئیس سازمان کشاورزی جنوب کرمان ادامه داد: این منطقه به واسطه شرایط اقلیمی خاص، دارای کشت هم‌زمان سه محصول سبزی و صیفی است و در اجرای الگوی کشت نیز موفق به کسب رتبه نخست کشور شده است.

احمدپور، افزود: بیش از ۶۰ درصد محصولات تولیدی این منطقه در سال گذشته صادر شده و ۹۰ درصد ظرفیت صادراتی خرمای کشور به جنوب کرمان اختصاص دارد.

وی گفت: در زمینه مقابله با آفات نیز دو دستورالعمل ملی برای کنترل سوسک سرخرطومی حنایی از ظرفیت کارشناسان این منطقه استخراج و در سطح کشور اجرایی شده است.

احمد پور، با اشاره به اجرای هم زمان برنامه‌های تحقیق، ترویج و آموزش کشاورزی در جنوب کرمان تأکید کرد: اجرای دقیق الگوی کشت از اولویت‌های اصلی جهاد کشاورزی است و الگوی مؤثر کشاورزی در این منطقه به عنوان نمونه ملی در وزارت جهاد کشاورزی شناخته می‌شود.

رئیس سازمان کشاورزی جنوب کرمان منابع آب را یکی از بازدارنده‌های اصلی توسعه کشاورزی دانست و گفت: مدیریت منابع آبی باید بر پایه شرایط اکولوژیک هر منطقه بازنگری شود، زیرا کشاورزان نقشی در کنترل منابع آبی ندارند و لازم است با تغییر نگرش و بهره‌گیری از دانش روز بهره‌وری افزایش یابد.

وی بیان کرد: راهی جز دانش‌بنیان کردن کشاورزی برای دستیابی به بهره‌وری و استمرار تولید و تأمین امنیت غذایی کشور وجود ندارد و همه دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط باید در اجرای الگوی کشت در کنار وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرند.

احمدپور، از توسعه گلخانه‌ها به‌عنوان یکی از محورهای مهم تولید یاد کرد و گفت: با بهره‌گیری از سازه‌های موجود، به‌طور میانگین سالانه ۲۰۰ میلیون تومان محصول در بخش گلخانه‌ای این منطقه تولید می‌شود.