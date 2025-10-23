به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی طالبی، ظهر پنجشنبه در نشست با وزیر جهاد کشاورزی در شهرستان جیرفت با اشاره به اینکه جنوب کرمان به عنوان منطقه‌ای کشاورزی در کشور شناخته می‌شود، گفت: متأسفانه این منطقه به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم برای سایر فعالیت‌ها، سال‌ها با نوعی ظلم تاریخی روبه‌رو بوده و تنها بر کشاورزی تکیه کرده است، در حالی که این کشاورزی نتوانسته مردم منطقه را توانمند کند.

وی با تأکید بر لزوم ایجاد ظرفیت‌های صنعتی، معدنی و فناورانه در کنار کشاورزی گفت: رویکرد جدید دولت در جنوب استان کرمان فعال‌سازی همه ظرفیت‌ها و شکل دهی به زنجیره‌ای کامل از مزرعه تا سفره است تا از طریق صنایع فرآوری و تکمیلی، سطح درآمد کشاورزان افزایش یابد.

طالبی، کاهش سهمیه سوخت کشاورزان و کمبود نهاده‌های دامی را از مهم‌ترین چالش‌های فعالان این بخش دانست و افزود: این مسائل نارضایتی‌هایی در پی داشته و لازم است با برنامه‌ریزی دقیق مرتفع شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های قابل توجه در زمینه گیاهان دارویی، دامپروری و تولید دانه‌های روغنی اظهار داشت: در جنوب استان کرمان امکان اجرای طرح‌های مؤثری برای توسعه دام سبک، گسترش کشت گیاهان دارویی و افزایش تولید دانه‌های روغنی وجود دارد.

طالبی، مجتمع کشت و صنعت جیرفت را یکی از ظرفیت‌های مهم استان کرمان خواند و گفت: این مجموعه می‌تواند به عنوان الگو و پیشران در توسعه کشاورزی نوین استان کرمان عمل کند و شهرک صنایع فرآوری و تکمیلی کشاورزی نیز با همت این مجتمع در جیرفت ایجاد خواهد شد.