سعیدی: کشاورزی جنوب کرمان به دلیل عدم برنامه ریزی با چالش مواجه است

جیرفت- نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی گفت: جنوب کرمان با تولید بیش از پنج میلیون تن محصول کشاورزی، به دلیل نبود برنامه‌ریزی منسجم با چالش‌های جدی روبه‌رو است.

به گزارش خبرنگار مهر، بهنام سعیدی، پیش از ظهر پنجشنبه در نشست با وزیر جهاد کشاورزی که در شهر جیرفت برگزار شد با اشاره به وضعیت معیشتی و مشکلات کشاورزان جنوب کرمان گفت: منطقه جنوب با هشت شهرستان، جمعیتی بیش از هشت استان کشور دارد و با وجود خدمات گسترده‌ای که به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی در این منطقه انجام شده، همچنان حجم محرومیت‌ها بسیار بالا است.

وی با بیان اینکه زندگی مردم جنوب کرمان تک‌محصولی و تنها متکی به کشاورزی است، افزود: با وجود تولید بیش از پنج میلیون تن محصول کشاورزی در این منطقه، عقب‌ماندگی‌ها چشمگیر است و بخش کشاورزی به دلیل نبود برنامه‌ریزی منسجم با چالش‌های جدی روبه‌رو است.

سعیدی، با اشاره به اینکه بازاریابی محصولات وظیفه کشاورزان نیست گفت: تأمین سوخت، نهاده‌ها و شرایط فروش باید توسط دستگاه‌های مسئول انجام شود، اما متأسفانه در عمل این پشتیبانی‌ها صورت نمی‌گیرد.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد ضمن انتقاد از وضعیت کنونی بازار محصولات افزود: مشکلات امروز کشاورزان به حدی رسیده که پرونده‌های قضائی برای آنان تشکیل شده است و هزاران تن محصول از جمله پیاز این منطقه در روی زمین مانده و نابود شده و کشاورزان هیچ عایدی از زحمت خود ندارند.

وی عنوان کرد: طرح خرید تضمینی تنها به صورت ناقص اجرا شد و پول کشاورزان به طور کامل پرداخت نشد.

سعیدی، با اشاره به طرح خرید محصول از طریق GPS گفت: در حالی که نامه فوری در این زمینه صادر و به کشاورزان اطلاع‌رسانی شد، اما در ادامه اعلام کردند که اجرای طرح منتفی است.

وی افزود: در حوزه صنایع تبدیلی نیز جنوب کرمان از نبود زیرساخت‌های فرآوری رنج می‌برد و کارخانه‌های وعده داده شده در جیرفت هنوز به بهره‌برداری نرسیده‌اند.

وی گفت: با تداوم وضعیت فعلی چند سال آینده شاهد از بین رفتن بخش وسیعی از مرکبات جنوب کرمان به دلیل بیماری خواهیم بود و لازم است برای حمایت از کشاورزان این حوزه اعتباری ویژه در نظر گرفته شود.

سعیدی، عنوان کرد: جنوب کرمان حتی از داشتن کشتارگاه صنعتی دام و طیور نیز محروم است و شهرک خصوصی گلخانه‌ای که برای جیرفت مطرح شده بود، باید هرچه سریع‌تر وارد فاز اجرایی شود.

وی خاطرنشان کرد: کشاورزان باید پاسخ‌های دقیق و عملی از مسئولان بشنوند و این مطالبه بر زمین مانده مردم جنوب کرمان باید به‌طور جدی در دستور کار دولت و وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرد.

