  1. استانها
  2. اردبیل
۱ آبان ۱۴۰۴، ۱۲:۴۸

امامی: فراهم کردن زمینه برای عرضه تولیدات صنایع‌دستی در اولویت است

امامی: فراهم کردن زمینه برای عرضه تولیدات صنایع‌دستی در اولویت است

اردبیل-استاندار اردبیل گفت: با توجه به ظرفیت بزرگی که در حوزه تولید محصولات صنایع‌دستی وجود دارد باید زمینه عرضه تولیدات را فراهم کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود امامی یگانه ظهر پنجشنبه در سومین روز از پانزدهمین نمایشگاه ملی صنایع‌دستی اردبیل، ضمن بازدید از غرفه‌های حاضر، اظهار کرد: ظرفیت بزرگی در حوزه صنایع‌دستی و تولید محصولات آن در استان اردبیل و در سطح کشور وجود دارد و باید زمینه عرضه این تولیدات را فراهم کنیم.

وی افزود: آنطور که مشخص است بخش تولید محصولات صنایع‌دستی توسط هنرمندان این حوزه با قدرت به پیش می‌رود اما مشکلاتی در بازاریابی و فروش محصولات وجود دارد، اقدامات مختلفی باید در این زمینه انجام شود که برگزاری نمایشگاه‌ها و برپایی بازارچه‌ها یکی از این اقدامات است.

استاندار اردبیل تاکید کرد: با همت اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل و معاونت صنایع‌دستی کشور هنرمندانی از ۳۰ استان کشور در بیش از ۱۲۰ غرفه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی اردبیل حضور پیدا کرده‌اند و در پنج روز به عرضه محصولات خود می‌پردازند.

امامی یگانه با اشاره به لزوم افزایش اقدامات حمایتی از حوزه صنایع‌دستی، ادامه داد: صنایع‌دستی یک حوزه کارآفرین و اقتصادمحور است که در معیشت بخشی از جامعه تأثیر دارد و باید اقدامات حمایتی از فعالان این حوزه مانند پرداخت تسهیلات و برقراری بیمه افزایش پیدا کند.

وی تصریح کرد: در استان اردبیل ظرفیت‌های خوبی در حوزه صنایع‌دستی وجود دارد که بخشی از آن را در پانزدهمین نمایشگاه ملی صنایع‌دستی نیز مشاهده کردیم و حمایت‌های لازم از این حوزه توسط دولت انجام خواهد گرفت.

کد خبر 6631835

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • محمد IR ۰۲:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۲
      0 0
      پاسخ
      با تشکر از جناب اقای مسعود امامی استاندار عزیز اردبیل، صنایع دستی نماد فرهنگ و از شاخصه های ان میباشد.

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها