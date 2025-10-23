به گزارش خبرنگار مهر، مسعود امامی یگانه ظهر پنجشنبه در سومین روز از پانزدهمین نمایشگاه ملی صنایعدستی اردبیل، ضمن بازدید از غرفههای حاضر، اظهار کرد: ظرفیت بزرگی در حوزه صنایعدستی و تولید محصولات آن در استان اردبیل و در سطح کشور وجود دارد و باید زمینه عرضه این تولیدات را فراهم کنیم.
وی افزود: آنطور که مشخص است بخش تولید محصولات صنایعدستی توسط هنرمندان این حوزه با قدرت به پیش میرود اما مشکلاتی در بازاریابی و فروش محصولات وجود دارد، اقدامات مختلفی باید در این زمینه انجام شود که برگزاری نمایشگاهها و برپایی بازارچهها یکی از این اقدامات است.
استاندار اردبیل تاکید کرد: با همت اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل و معاونت صنایعدستی کشور هنرمندانی از ۳۰ استان کشور در بیش از ۱۲۰ غرفه در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی اردبیل حضور پیدا کردهاند و در پنج روز به عرضه محصولات خود میپردازند.
امامی یگانه با اشاره به لزوم افزایش اقدامات حمایتی از حوزه صنایعدستی، ادامه داد: صنایعدستی یک حوزه کارآفرین و اقتصادمحور است که در معیشت بخشی از جامعه تأثیر دارد و باید اقدامات حمایتی از فعالان این حوزه مانند پرداخت تسهیلات و برقراری بیمه افزایش پیدا کند.
وی تصریح کرد: در استان اردبیل ظرفیتهای خوبی در حوزه صنایعدستی وجود دارد که بخشی از آن را در پانزدهمین نمایشگاه ملی صنایعدستی نیز مشاهده کردیم و حمایتهای لازم از این حوزه توسط دولت انجام خواهد گرفت.
