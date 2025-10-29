سریع الاطلاق:مذاکره با ۷ هلدینگ درحوزه گردشگری اردبیل در حال انجام است

به گزارش خبرگزاری مهر، نگار سریعالاطلاق صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت برگزاری همایش بینالمللی سرمایهگذاری استان اردبیل در آذرماه سال جاری، گفت: این همایش فرصتی برای باز تعریف مواجهه با موضوع جذب سرمایهگذار در استان اردبیل است.
وی افزود: با توجه به تاکید مقامعالی استان مبنی بر ضرورت نتیجه محور کردن تمام پیگیریهای مرتبط با همایش، انتظار میرود نتایج حاصل از این رویداد با عقد تفاهمنامهها و قراردادهای همکاری، نقطه عطفی در حوزه جذب سرمایهگذار برای استان باشد.
معاون سرمایهگذاری اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل گفت: در حوزه گردشگری تا کنون با هفت هلدینگ معتبر سرمایهگذاری مذاکراتی صورت گرفته و فرصتهای سرمایهگذاری استان ارائه شده و توافقات اولیه انجام پذیرفته که تلاش میکنیم تا زمان برگزاری همایش این مذاکرات منجر به انعقاد تفاهمنامه شود.
سریعالاطلاق ادامه داد: در این همایش مسئولیت کمیته گردشگری و خدمات که شامل حوزههای گردشگری، صنایعدستی، خدمات و عمران شهری، پزشکی، ورزشی و فرهنگی است به عهده اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان است که نشان دهنده اهمیت و گستردگی این حوزه و تأثیر همه این موارد در توسعه صنعت گردشگری است.
معاون سرمایهگذاری اداره کل میراثفرهنگی استان اردبیل تصریح کرد: تا کنون حدود ۹۰ فرصت سرمایهگذاری در کمیته گردشگری و خدمات جمعآوری و تدوین شده است و تلاش میکنیم تا زمان برگزاری همایش برای این فرصتها مجوز بینام صادر شود.
او با اشاره به مهمترین دستاوردهای مورد انتظار این همایش در حوزه گردشگری، اضافه کرد: معرفی فرصتهای سرمایهگذاری در سطح وسیع، جذب هلدینگهای معتبر سرمایهگذاری جهت اجرای طرحهای کلان، افزایش تعامل بین دستگاههای اجرایی استان، ایجاد فضای تعامل و همافزایی بین سرمایهگذاران، بهرهبرداران و فعالان حوزه گردشگری و تشریک تجربههای موفق از جمله مهمترین دستاوردهایی است که این همایش میتواند داشته باشد.
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