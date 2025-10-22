جلالی: همگرایی دولت و بخش خصوصی برای توسعه صنایع دستی الزامی است

به گزارش خبرنگار مهر، مریم جلالی ظهر چهارشنبه در همایش سراسری معاونان صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور که همزمان با برگزاری پانزدهمین نمایشگاه صنایع دستی اردبیل برگزار شد، ضمن الزامی دانستن همگرایی دولت و بخش خصوصی برای توسعه صنایع دستی در سال سرمایه‌گذاری اظهار کرد: وفاق عمومی در راستای تدوین برنامه‌های پنج‌ساله برای توسعه صنایع دستی در استان‌ها خبر داد.

وی افزود: بر اساس سیاست‌های وزیر، تمام استان‌ها برنامه‌های خود را برای پنج سال آینده تدوین کرده‌اند. این برنامه‌ها نیازمند همفکری برای شناسایی و رفع موانع و همچنین پیشنهادات نوآورانه برای پیشبرد صنایع دستی است.

معاون وزیر صنایع دستی تصریح کرد: این همایش با هدف کشف موانع، نوآوری در صنایع دستی و تقویت انگیزه‌ها برگزار شد. نمایندگان محترم مجلس و مدیران کل استان‌ها با مشارکت در این رویداد تجربیات و مسائل استان‌ها را مطرح کردند.

جلالی تأکید کرد: این همایش به همگرایی، هم‌افزایی و همکاری بین دولت و بخش خصوصی کمک خواهد کرد.

وی ادامه داد: صنایع دستی مصداق بارز اقتصاد هویت‌بنیان است که امروزه بیش از هر زمان دیگری نیازمند توجه و حمایت است.

معاون وزیر صنایع دستی همچنین به اهمیت توجه به مردمی‌سازی صنایع دستی اشاره کرد و خاطرنشان کرد: هدف ما این است که با همکاری دولت و بخش خصوصی، تحول بزرگی در صنایع دستی ایجاد کنیم و این صنایع را به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصاد هویت‌بنیان کشور در سال‌های پیش رو معرفی کنیم.