  1. استانها
  2. اردبیل
۳۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۰۸

جلالی: همگرایی دولت و بخش خصوصی برای توسعه صنایع دستی الزامی است

جلالی: همگرایی دولت و بخش خصوصی برای توسعه صنایع دستی الزامی است

اردبیل- معاون وزیر صنایع دستی گفت: همگرایی دولت و بخش خصوصی برای توسعه صنایع دستی در سال سرمایه‌گذاری الزامی است.

به گزارش خبرنگار مهر، مریم جلالی ظهر چهارشنبه در همایش سراسری معاونان صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور که همزمان با برگزاری پانزدهمین نمایشگاه صنایع دستی اردبیل برگزار شد، ضمن الزامی دانستن همگرایی دولت و بخش خصوصی برای توسعه صنایع دستی در سال سرمایه‌گذاری اظهار کرد: وفاق عمومی در راستای تدوین برنامه‌های پنج‌ساله برای توسعه صنایع دستی در استان‌ها خبر داد.

وی افزود: بر اساس سیاست‌های وزیر، تمام استان‌ها برنامه‌های خود را برای پنج سال آینده تدوین کرده‌اند. این برنامه‌ها نیازمند همفکری برای شناسایی و رفع موانع و همچنین پیشنهادات نوآورانه برای پیشبرد صنایع دستی است.

معاون وزیر صنایع دستی تصریح کرد: این همایش با هدف کشف موانع، نوآوری در صنایع دستی و تقویت انگیزه‌ها برگزار شد. نمایندگان محترم مجلس و مدیران کل استان‌ها با مشارکت در این رویداد تجربیات و مسائل استان‌ها را مطرح کردند.

جلالی تأکید کرد: این همایش به همگرایی، هم‌افزایی و همکاری بین دولت و بخش خصوصی کمک خواهد کرد.

وی ادامه داد: صنایع دستی مصداق بارز اقتصاد هویت‌بنیان است که امروزه بیش از هر زمان دیگری نیازمند توجه و حمایت است.

معاون وزیر صنایع دستی همچنین به اهمیت توجه به مردمی‌سازی صنایع دستی اشاره کرد و خاطرنشان کرد: هدف ما این است که با همکاری دولت و بخش خصوصی، تحول بزرگی در صنایع دستی ایجاد کنیم و این صنایع را به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصاد هویت‌بنیان کشور در سال‌های پیش رو معرفی کنیم.

کد خبر 6631098

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها