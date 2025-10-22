بیوته: رفع مشکلات هنرمندان صنایع دستی در دستور کار است

به گزارش خبرنگار مهر، احد بیوته ظهر چهارشنبه در همایش سراسری معاونان صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور ضمن اشاره به تلاش برای معرفی ظرفیت‌های اردبیل و رفع مشکلات هنرمندان صنایع دستی اظهار کرد: حضور معاون وزیر صنایع دستی و برگزاری نمایشگاه‌های صنایع دستی فرصت بسیار خوبی برای تبادل اطلاعات، افکار و تجربیات است و برای معرفی ظرفیت‌های صنایع دستی اردبیل یک موقعیت طلایی ایجاد می‌شود.

وی افزود: مجلس و کمیسیون فرهنگی به عنوان کمیسیون تخصصی وزارت میراث فرهنگی و گردشگری همواره در کنار این مجموعه‌ها بوده و در تلاش هستیم تا در راستای همراهی با هنرمندان صنایع دستی، فرصت‌های جدیدی برای این عزیزان فراهم کرده و مشکلات موجود را مرتفع کنیم.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در ادامه اشاره کرد: هنرمندان از استان‌های مختلف در این همایش حضور داشتند و هرکدام مشکلات خاص خود را مطرح کردند و اظهار امیدواری کرد که کمیسیون فرهنگی بتواند به حل مشکلات آن‌ها کمک کند.

بیوته در پایان با تاکید بر اهمیت صنعت صنایع دستی به عنوان میراث فرهنگی و تمدن کشور، گفت: بحث بیمه، بیمه تکمیلی و فراهم کردن فرصت‌های جدید برای هنرمندان صنایع دستی، موضوعاتی هستند که در کمیسیون مطرح خواهد شد و ما امیدواریم که بتوانیم در این راستا به هنرمندان کشور کمک کنیم.