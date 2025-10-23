  1. استانها
  2. فارس
۱ آبان ۱۴۰۴، ۱۲:۴۳

اشتری: نظارت بر کالاها با مشارکت فعال تولیدکنندگان تضمین می‌شود

شیراز-معاون توسعه مدیریت سازمان استاندارد ایران بر روند تکاملی و اهمیت نقش سازمان استاندارد در سال‌های اخیر تأکید کرد و گفت: نظارت بر کالاها با مشارکت فعال تولیدکنندگان تضمین می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید اشتری، ظهر پنج‌شنبه در همایش روز جهانی استاندارد در شیراز با بیان اینکه فعالیت‌های سازمان در سطح ملی، به‌ویژه پس از شکل‌گیری گروه‌های تخصصی در وزارت بازرگانی و مصاحبه با شورای راهبری به طرز چشمگیری گسترش یافته است، تصریح کرد: این ارتقا جایگاه باعث شده تا سازمان در سطح ملی از جایگاه بالایی برخوردار شده و همزمان در استان‌ها نیز جایگاه ویژه‌ای کسب کند.

وی بر نکات ویژه‌ای در استانداردهایی که سازمان در حال حاضر بر اجرای آن‌ها نظارت دارد، تأکید کرد و افزود: همکاری‌های مشترک بین نظارتی، از جمله تعامل با وزارت جهاد کشاورزی و نهادهای ارزیابی در قالب قالب‌بندی‌های مشخصی انجام می‌گیرد. یکی از ویژگی‌های کلیدی سازمان، نظارت بر کالاهای مبادله‌ای است؛ این نظارت شامل آزمون و تأیید کالاهای مصرفی و بالعکس می‌شود.

اشتری ادامه داد: بر اساس آمارهای موجود، بخش قابل توجهی از استانداردهای لازم برای آن‌ها فراهم شده و خوشبختانه درصد بالایی از تولیدات، استاندارد هستند. نظارت‌ها روزبه‌روز افزایش می‌یابد؛ به طوری که بسیاری از ضوابط یا بازنگری شده یا از چرخه خارج شده‌اند.

معاون توسعه مدیریت سازمان استاندارد ایران تأکید کرد که این فعالیت‌ها بدون مشارکت و همراهی تولیدکنندگان امکان‌پذیر نیست لذا نظارت بر کالاها با مشارکت فعال تولیدکنندگان تضمین می‌شود.

