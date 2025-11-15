عزیزی: امنیت غذایی از ارکان اساسی توسعه پایدار است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عزیزی، صبح شنبه در اولین جلسه سند ملی امنیت غذایی، تغذیه و ایمنی غذا در شیراز با اشاره به اهمیت امنیت غذایی و سلامت تغذیه‌ای برای جامعه، گفت: امنیت غذایی یکی از ارکان اساسی توسعه پایدار و زیربنای امنیت اقتصادی اجتماعی فرهنگی و سیاسی است و از وجوه مهم امنیت ملی کشور محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: امنیت غذایی زمانی محقق خواهد شد که همه مردم همواره به غذای کافی سالم و مغذی برای برخورداری از یک زندگی سالم و فعال دسترسی داشته باشند. بدیهی است ناپایداری در دسترسی به غذا و کاهش کیفیت آن می‌تواند پیامدهای گسترده برای جامعه در پی داشته و سلامت عمومی با تهدیدهای جدی روبه‌رو کند.

لازم به ذکر است، در ادامه جلسه کارشناسان و متخصصان با تحلیل و بررسی شرایط کنونی فارس در زمینه تولید، توزیع و مصرف غذا، به ارائه نظرات و پیشنهادات خود پرداختند.