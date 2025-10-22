به گزارش خبرنگار مهر، هادی رضایی ظهر چهارشنبه در جلسه کمیته باغات شورای شهر شیراز با اشاره به تجمع چند روز گذشته تعدادی از باغداران قصرالدشت شیراز در شورای شهر گفت: هدف اصلی این کمیته، حفاظت از باغات قصر دشت است که نقش مهمی در تنفس شهر و حفظ حریم سبز دارد و مورد حمایت مردم و مسئولین است.

وی بر اهمیت نظارت نهادهای نظارتی تأکید و خواستار شفاف‌سازی عملکرد کمیته برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی برخی جریانات شد و ادامه داد: باید گزارش‌های عملکرد این کمیته به صورت شفاف و مستقیم به مردم ارائه شود تا مطالبات باغداران و مردم به درستی برآورده شود و از انحراف و سوءاستفاده جلوگیری گردد.

رئیس سازمان بسیج رسانه فارس با اشاره به اینکه هدف اصلی این کمیته، جلوگیری از تبدیل باغات به ساختمان‌های بلند و آسمان‌خراش است، افزود: این موضوع نیازمند اراده قوی و همت بالا است تا در مقابل فعالیت‌های غیرقانونی و غیرمنطقی ایستادگی شود.

رضایی در ادامه بر اهمیت پیگیری مطالبات باغداران در قالب قوانین و نهادهای مربوطه تأکید کرد و هشدار داد: اگر اجرای قانون توسط کمیته باعث نگرانی باغداران شود، باید در قوانین تجدیدنظر صورت گیرد و در مقابل اگر عملکرد مثبت کمیته باغات شورای شهر در مقابل مطالبات قانونی و حق باغداران تضعیف داده شود، نه تنها حق آنان را نادیده می‌گیرد بلکه اراده مسئولین را در مواجهه قانونی تضعیف می‌کند.

رئیس سازمان بسیج رسانه فارس در پایان بر ضرورت رسیدگی تخصصی و دقیق به مطالبات باغداران تأکید و تصریح کرد: مطالبات به حق باغداران قصرالدشت شیراز نباید تحت تأثیر فضای سیاسی قرار بگیرد و گزارش‌دهی صحیح و دقیق در حفاظت و صیانت از باغات بسیار لازم است تا خطاهای احتمالی در گزارش‌ها و عملکردها کاهش یابد و حفاظت از این حریم سبز به درستی انجام شود.