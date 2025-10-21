فارس در مسیر پیشرفت؛ شهر سلامت شیراز فرصتی برای توسعه توریسم درمانی

خبرگزاری مهر، گروه استانها - بهنام بهتری نژاد: شیراز، به عنوان یکی از قطبهای بیبدیل پزشکی کشور شناخته میشود و میلیونها نفر از هموطنان از سراسر ایران برای درمان به آن مینگرند، اما این جایگاه رفیع، نیازمند ایجاد زیرساختهای بهتر برای ارائه خدمات درمانی مطلوب به مردم ایران و منطقه است.
در این راستا شیراز با داشتن دهها بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی مجهز دانشگاهی، دولتی و خصوصی موجب شده است تا این شهر بتواند طیف گستردهای از خدمات پزشکی را به مراجعه کنندگان ارائه دهد.
پذیرایی روزانه بیمارانی از دیگر نقاط کشور و کشورهای حاشیه خلیج فارس سبب شده مدیریت تأمین زیرساختها در این حوزه اهمیت ویژهای داشته باشد.
در سالهای اخیر، فارس گامهای بلندی در حوزه پزشکی به عنوان یکی از قطبهای مهم درمانی کشور برداشته است.
بازنگری در پتانسیلهای فارس در حوزه پزشکی، چالشهای پیش رو و ضرورت توسعه زیرساختها خصوصاً ایجاد شهر سلامت برای ارتقای جایگاه این استان به عنوان یک مرکز مهم درمانی سلامت، گامی مهم در این راستا خواهد بود.
نقش شهر سلامت در توسعه گردشگری سلامت و ارتقای جایگاه فارس
سید بصیر هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش مهم شهر سلامت شیراز در آینده استان فارس و شهر شیراز به عنوان قطب پزشکی کشور، گفت: هدف از راهاندازی این شهر سلامت، ایجاد منطقهای با امکانات کامل برای اقامت، درمان و توریسم سلامت است. در این منطقه، بیماران خارجی میتوانند اقامت کنند، خدمات درمانی دریافت کنند و از مزایای منطقه ویژه اقتصادی بهرهمند شوند.
وی ادامه داد: در کنار شهر سلامت، که توسط مسئولان مربوطه پیگیری میشود، برنامههای دیگری نیز توسط دانشگاه علوم پزشکی شیراز در دست اجرا است. این برنامهها شامل پارک فناوری سلامت و توسعه مراکز آموزشی، بهداشتی و درمانی در پردیس شهید دوران، واقع در ابتدای جاده شیراز به صدرا و دیگر مناطق شیراز است. تمامی این پروژهها با هدف ایجاد آیندهای درخشان برای حوزه سلامت در استان فارس اجرا میشوند.
۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی شهر سلامت شیراز
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز با بیان اینکه شهر سلامت شیراز در جاده شیراز به سپیدان در حال احداث است، افزود: توافقهایی برای تعیین سهم دانشگاه در این منطقه صورت گرفته است. بر اساس این توافق، دانشگاه در سرمایهگذاری مشارکت دارد، اما در عملیات اجرایی مستقیم دخالتی نمیکند و تنها مجوزهای لازم را از سامانههای وزارتخانه مربوطه دریافت میکند.
هاشمی همچنین به مزایای مالیاتی و معافیتهای مالی این شهر برای سرمایهگذاران اشاره کرد و گفت: این مزایا میتواند در جذب توریسم سلامت و توسعه خدمات درمانی مؤثر باشد. بنا به اعلام مسئولان، فاز اول پروژه شهر سلامت شیراز با پیشرفت بیش از ۳۰ درصد، آماده ارائه به سرمایهگذاران داخلی و خارجی است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز در پایان تصریح کرد: تلاشهای گستردهای برای توسعه زیرساختهای سلامت، جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی و بهبود خدمات پزشکی در شیراز انجام شده است. با تکمیل این پروژههای مهم، نیازهای درمانی کشور و منطقه برطرف خواهد شد.
شیراز، مرکز ثقل سلامت کشور با پتانسیل جذب گردشگر درمانی
محمدهادی ایمانیه عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه استان فارس و شهر شیراز نقش و اهمیت ویژه ای در حوزه سلامت و پزشکی کشور دارد گفت: حدود ۷۵ سال از تأسیس دانشکده پزشکی در شیراز میگذرد که نشاندهنده قدمت و سابقه طولانی فعالیتهای پزشکی در این شهر است.
وی ادامه داد: بسیاری از بزرگان و فارغالتحصیلان دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سطح ملی و بینالمللی فعالیت دارند و خدمات فوق العاده ارزشمندی در داخل و خارج از کشور برای مردم انجام دادهاند.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به پیوند عمیق شیراز با حوزه سلامت کشورهای حوزه خلیج فارس افزود: هرچند که سفر به اروپا یا آمریکا برای مردم کشورهای حوزه خلیج فارس ممکن است ولی فرهنگ و قدمت شیراز آنان را به سمت خدمات درمانی در شیراز جذب کرده و بسیاری از مردم این کشورها برای پیگیری روند درمان خود به شیراز سفر میکنند که این موضوع نشاندهنده عشق و تمایل حوزه سلامت و درمان در شیراز است.
ایمانیه با بیان این موضوع که فعالیتهای پس از انقلاب اسلامی در توسعه زیرساختها و نیروی انسانی در حوزه سلامت بسیار مؤثر بوده است، گفت: اکنون در شیراز، کمتر حوزه تخصصی وجود دارد که در آن افراد تحصیلکرده، تدریس یا فعالیت نکنند و دانشگاه علوم پزشکی شیراز شامل ۱۸ دانشکده، ۶۰ مرکز تحقیقاتی، مراکز رشدی، پارک علم و فناوری حوزه سلامت و منطقه ویژه اقتصادی سلامت است که قرار است اولین شهر سلامت کشور در این منطقه ایجاد شده است.
وی با اشاره به نقش خیرین سلامت در این موضوع ادامه داد: در طول ۲۰ سال گذشته بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای ساخت مراکز درمانی، تشخیصی و خرید تجهیزات پزشکی کمک کردهاند و سابقه فعالیت خیرین در حوزه سلامت در شیراز به حدود ۷۰ سال میرسد، با نمونههایی چون بیمارستان نمازی، بیمارستان خلیلی، مرکز درمانی پستی، بیمارستان شهید فقیهی و بیمارستان پیوندی که در حال حاضر یکی از برترین مراکز پیوند کبد در جهان است و هزینه ساخت و تجهیز آن عمدتاً توسط خیرین تأمین شده است.
رونق اقتصادی و اشتغالزایی با ایجاد شهر سلامت شیراز
عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی کشور در ادامه با اشاره به پروژه شهر سلامت شیراز افزود: این تصمیم با همکاری دولت و بخش خصوصی شکل گرفته و این پروژه مهم سلامت پس از رفع معارضین و آمادهسازی زیرساختها، اکنون در حال توسعه است و گمرک مستقر در آن، زیرساختهای لازم را فراهم میکند.
ایمانیه با اشاره به مشکلات موجود در راه ساخت این منطقه ویژه سلامت خواستار حمایت دولت در تسهیل مجوزها، تسهیلات ویژه، وامدهی به بخش خصوصی، بهویژه سرمایهگذاران داخلی و خارجی شد تا بتوانند در این منطقه سرمایهگذاری کنند و موجبات رونق اقتصادی و اشتغالزایی فراهم شود.
نایب رئیس مجمع خیرین سلامت فارس با تاکید بر اهمیت حمایت دولت در کاهش موانع و تسهیل فرآیندهای سرمایهگذاری در این پروژه سلامت محور افزود: با توجه به نیازهای سرمایهگذاری حدود ۸ میلیارد یورویی، صندوق توسعه ملی میتواند نقش مهمی در تأمین مالی این پروژه ایفا کند.
وی همچنین خواستار تنظیم تعرفههای خدمات درمانی بر اساس قانون عرضه و تقاضا شد تا خدمات پزشکی در ایران رقابتی و مقرونبهصرفه باشد.
تاکید بر نقش وزارت امور خارجه در حمایت از پروژه «شهر سلامت»
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با تاکید بر نقش وزارت امور خارجه در حمایت از پروژه «شهر سلامت» و بهرهبرداری از فرصتهای سرمایهگذاری در این حوزه گفت: وزارت امور خارجه، بهویژه از طریق سفارتخانههای ایران افرادی را که در زمینه سرمایهگذاری فعال هستند، ترغیب و آگاه کند تا از امکانات و فرصتهای موجود در شهر سلامت بهرهمند شوند.
وی ادامه داد: هدف اصلی این است که ایرانیان مقیم کشورها ی دیگر بهخصوص آنهایی که در حوزه سرمایهگذاری حضور دارند، تشویق شوند و از فرصتهای سرمایهگذاری در این پروژه بهرهمند گردند، زیرا این اقدام میتواند کمک بزرگی در توسعه و رونق شهر سلامت باشد.
ایمانیه تصریح کرد: درآمدهای حاصل از شهر سلامت قرار است برای توسعه مراکز دانشگاهی و خدمات دولتی با کیفیت بالا و در مقیاس مناسب هزینه شود. این مراکز با بهرهگیری از این درآمدها، قادر خواهند بود خدمات بهتری را به نیازمندان ارائه دهند و در نتیجه، هم توسعه علمی و هم ارتقای سطح خدمات درمانی کشور محقق خواهد شد.
نظر شما