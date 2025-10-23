به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر محمدرضا عارف معاون اول رئیسجمهور، در دیداری صمیمانه با دکتر بیژن رنجبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، اعضای هیأترئیسه و رؤسای دانشگاه آزاد اسلامی استانها دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار که با حضور دکتر سیمایی صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد، موضوعات مرتبط با نقش دانشگاه آزاد اسلامی در تحقق اهداف علمی و فناورانه کشور مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلسه دکتر رنجبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ضمن خیر مقدم به دکتر عارف و دکتر سیمایی صراف، تاکید کرد: دانشگاه آزاد اسلامی به برکت تدبیر حکیمانه حضرت امام خمینی(ره)، حمایتهای مقام معظم رهبری(مدظلهالعالی) و تلاشهای ارزشمند مؤسسان و مدیران پیشین، از جمله مرحوم آیتالله هاشمی رفسنجانی، شکل گرفت و امروز این دانشگاه که مولود انقلاب است دارای دستاوردهای بسیار ارزشمندی است.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: این مجموعه در طول دوران مدیریتهای مختلف از جمله دوران مسئولیت استادان فرهیختهای همچون دکتر جاسبی که دانشگاه را مانند فرزند خود می دانست، نقش پر رنگی در آموزش عالی داشته است.
وی تاکید کرد: دانشگاه آزاد اسلامی با تلاش های گرانقدر شهید دکتر طهرانچی، مسیر رشد و تعالی خود را طی کرده و دستاوردهای ارزشمندی در حوزه علم، فناوری و فرهنگ بهدست آورده است.
دکتر رنجبر تصریح کرد: خوشبختانه مقام معظم رهبری سه فرمان مهم ارتقای علمی، گسترش فضای انقلابی و حفظ کیان دانشگاه را برای ارتقای دانشگاه آزاد اسلامی صادر فرمودهاند که در راستای آن «سند تحول و تعالی دانشگاه آزاد اسلامی» تدوین و به تصویب هیأت امنای دانشگاه رسیده است. این سند پنجساله اکنون در حال اجراست و تمامی اهداف پیشبینیشده در آن با جدیت دنبال میشود.
وی با اشاره به تداوم اجرای این برنامهها خاطرنشان کرد: بخشهای مختلف دانشگاه در مسیر تحقق اهداف سند تحول گام برمیدارند و انشاءالله این مسیر با قوت ادامه خواهد یافت.
