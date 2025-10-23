فراخوان حمایت از توسعه فناوری و کاربردهای هوش مصنوعی در حوزه آب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، تمرکز بر حل مسائل کلان و اولویت‌دار ملی، تقویت زیست‌بوم شرکت‌های دانش‌بنیان، ایجاد اتصال میان نوآوری، صنعت و مصرف‌کننده، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری برای شرکت‌ها و ایجاد بازار برای محصولات هوش‌مصنوعی از مهم‌ترین اهداف این فراخوان است.

در این فراخوان که با همکاری وزارت نیرو برگزار می‌شود، سقف زمانی اجرای پروژه‌ها حداکثر ۱۲ ماه است.

هر طرح باید با مشارکت دو شخصیت حقوقی متخصص هوش مصنوعی و متخصص در حوزه‌ آب ارائه شود که حداقل یکی از آن‌ها دارای تاییدیه دانش‌بنیان در حوزه مربوطه باشد.

متقاضیان می‌توانند تا دهم آبان‌ماه سال جاری با مراجعه به سامانه خدمت در این فراخوان شرکت کنند.

همچنین برای اطلاع از ضوابط عمومی و اختصاصی ثبت‌نام در فراخوان به اینجا و آگاهی از محورهای فراخوان به این پیوست مراجعه کنند.