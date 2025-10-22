  1. استانها
سیدی: گردشگری ایرانی اسلامی میدانی برای احیای تمدن مردمی انقلاب است

مشهد- معاون بانوان بنیاد خاتم‌الاوصیا با نگاهی تمدنی به مفهوم گردشگری گفت: گردشگری ایرانی اسلامی میدانی برای احیای تمدن مردمی انقلاب است.

به گزارش خبرنگار مهر، طاهره‌سادات سیدی صبح چهارشنبه در اولین رویداد هم افزایی بانوان کنشگر در عرصه گردشگری ایرانی اسلامی که با حضور فعالین ۱۸ استان در مشهد مقدس برگزار شد، اظهار کرد: گردشگری اسلامی باید از سطح سفر تفریحی فراتر رود و به سفر شناخت و عبرت تبدیل شود.

معاون بانوان بنیاد خاتم‌الاوصیا گفت: قرآن کریم با بیان آیات مربوط به «ربّ المشرقین و رب المغربین» به ما می‌آموزد که در جغرافیا نشانه‌های الهی وجود دارد؛ پس سفر و مشاهده سرزمین‌ها وسیله‌ای برای رشد معرفتی است. گردشگری اسلامی یعنی سفر برای فهم، برای دیدن آثار تمدن، برای رسیدن از ظاهر به باطن.

وی افزود: جامعه امروز ما درگیر جنگ نرم و ترکیبی دشمنان است و بانوان فعال در حوزه گردشگری می‌توانند با بازنمایی هویت ایرانی اسلامی، در خط مقدم این نبرد فرهنگی نقش‌آفرینی کنند.

سیدی در ادامه افزود: در این مسیر، دولت‌ها باید خادم بستر باشند. دستگاه‌هایی چون میراث فرهنگی و گردشگری، اگرچه تلاش می‌کنند، ولی هویت فرهنگی سفر را مردم می‌سازند، نه ساختار اداری. همان‌طور که مسجد بدون نمازخوان بی‌اثر است، بوم‌گردی هم بدون فرهنگِ دید و عبرت، پوسته‌ای خالی است. مجامع مردمی باید روایت‌گر باشند؛ روایت توفیقات، شکست‌ها، مقاومت‌ها و رشادت‌ها.

معاون بانوان بنیاد خاتم‌الاوصیا با اشاره به ضرورت شکل‌گیری «گردشگری مقاومت»، اظهار کرد: امروز باید روایت مقاومت را در قالب گردشگری زنده کنیم. دختر نوجوان ایرانی باید بداند این ملت در برابر چه دشمنانی ایستاده است و چطور تحریم‌ها را به فرصتی تمدنی تبدیل کرده. گردشگری اسلامی در امتداد جهاد تبیین است؛ همان خط فرهنگی که شهید سلیمانی تا آخر پای آن ایستاد.

